Tribune : C’est sérieux ! Vraiment sérieux !

J’ai été témoin d’une situation extraordinaire : l’accident de deux motocyclistes. Une moto portait 3 personnes : le conducteur, une dame et son enfant attaché au dos (2 à 3 ans). L’autre moto était montée par son seul conducteur. Je me suis arrêté pour laisser passer la moto avec trois personnes et puis la seconde me dépasse par la droite. Et devant ma voiture, les deux motos se cognent dans un grand bruit et tombent chacune sur leur droite.

Les deux bras sur ma tête, choqué, j’étais scotché derrière mon volant, le temps de reprendre mes esprits pour sortir leur porter mon secours. Sans se parler, les usagers des deux motos, pour ne pas dire, les accidentés des deux motos, soulèvent leurs motos, montent dessus et reprennent leur route, comme si rien n’était arrivé. Sans se regarder. Sans un mot. Sans une excuse. Sans jeter même un regard sur l’enfant attaché au dos de la femme. Je crois être resté presque 2 minutes sur place, me disant si je n’étais pas dans un mauvais cauchemar. C’est le klaxon de la voiture qui me suivait qui m’a fait revenir à la réalité.

Aujourd’hui, en train de développer un programme de construction citoyenne, je me remémorais cette situation et réfléchissais à des outils qui pourraient prendre en charge ce manque d’empathie qui, de plus en plus, cancérise notre société.

C’est en ce moment qu’un ami m’envoie une vidéo et me dit avec insistance de la visionner. Qu’est-ce je vois ? Un général de notre armée, membre de notre parlement intérimaire, on me dit même qu’il est membre influent de sa commission défense, en train de préconiser quasiment le meurtre de présidents de deux de nos pays voisins. J’ai eu les mêmes sentiments quand j’ai vu les deux motocyclistes se tamponner, se lever et partir sans humanité, sans fraternité. J’ai été vraiment choqué !

Les questions que je nous pose sont les suivantes : comment des êtres humains, jouissant de toute leur faculté, peuvent faire un accident à moto, tomber, se lever et partir sans se parler, avec un enfant dans le lot des accidentés ? Comment un général (même à la retraite) de notre armée, occupant de hautes fonctions, peut tenir les propos que j’ai entendus dans la vidéo ? Comment sommes-nous devenus si méchants, si égoïstes, si négatifs, sans empathie ?

Quelles que soient les réponses, une chose me semble sûre, notre société est tombée dans une folie collective.

Les personnes qui ont un tout petit peu de lucidité, je vous en prie, sortez de vos silences ! Ne laissez pas le cancer nous détruire ! Aidez-nous à nous soigner ! Parce que nous sommes en train de devenir de sérieux facteurs d’insécurité pour nous, pour nos voisins, pour le monde. Y a-t-il meilleure définition de la folie !

Alioune Ifra Ndiaye

