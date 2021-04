Pour ses efforts dans la lutte contre le trafic de drogue en commune II : Sadio Tomoda en charge du 3ème arrondissement primé “Meilleur Commissaire de police du Mali 2020”

L’Association des jeunes premiers du Mali, à travers son démembrement à Bamako (Ajpm) a décerné sa distinction de ” Meilleur Commissaire de police du Mali 2020 ” au Commissaire principal de police, Sadio Tomoda, en charge du Commissariat de police du 3ème arrondissement pour sa contribution remarquable dans la lutte contre le trafic de drogue et le banditisme sous toutes ses formes en commune II du district de Bamako. C’était à la faveur d’une cérémonie organisée, le samedi 10 avril dernier, dans un hôtel de la place, en présence du directeur régional adjoint de la police, le commissaire divisionnaire de police Ibrahima Soma Kéïta, le substitut du Procureur de la commune II, le représentant de la synergie des syndicats de la police, les commissaires de Bamako et plusieurs autres personnalités.

Prenant la parole en premier pour expliquer les raisons qui ont poussé son organisation a décerné cette distinction au Commissaire chargé du 3ème arrondissement, le président de l’Ajpm dira que grâce à leur courage, leur dévotion et leur détermination, le Commissaire Tomda et son équipe ont pu sauver plusieurs vies, renflouer les caisses de l’Etat et diminuer drastiquement l’insécurité en commune II du district de Bamako, à travers une lutte implacable contre les réseaux de distribution et consommation de drogue. Avant d’adresser les vifs remerciements et encouragements au désormais récipiendaire de la distinction de “Meilleur Commissaire de police du Mali 2020” en l’exhortant à continuer sur cette voie pour le salut de notre police.

En plus de la distinction du “Meilleur Commissaire de police du Mali 2020”, le Commissaire Tomoda a également reçu des symboles de la bravoure, notamment le “Ciwara” et la “Case commune” qui représentent les valeurs du Mali. Aussi, il a reçu une attestation en guise de reconnaissance pour le travail accompli et une médaille du mérite délivrée par l’Association des jeunes premier du Mali (Ajpm).

Visiblement très ému par cette marque de reconnaissance, le récipiendaire, le Commissaire de police Sadio Tomoda, a laissé entendre que cette reconnaissance du mérite dédiée au Commissariat du 3ème arrondissement de Bamako est l’occasion pour lui de remercier l’ensemble des éléments de la police du 3ème arrondissement de Bamako pour l’esprit de solidarité et de fraternité qui ont caractérisé la collaboration au sein de l’unité. “Je voudrais vous traduire toute ma reconnaissance et ma gratitude pour la confiance et le soutien inconditionnel dont j’ai bénéficié de toutes et de tous. L’accompagnement de mon adjoint Siaka Traoré a été plus que nécessaire, voire indispensable pour obtenir les nombreux résultats que nous avons réalisés”, a-t-il ajouté.

Pour finir, il a salué la présence très remarquée et indispensable du parquet de la commune II du district de Bamako qui est un maillon essentiel dans la lutte contre le banditisme et la criminalité.

Boubacar PAÏTAO

Commentaires via Facebook :