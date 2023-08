Dans un communiqué de presse rendu public, le 10 août 2023, Afrobarometer, la première source mondiale de données et d’analyses de haute qualité sur ce que pensent les Africains, a annoncé un partenariat avec Luminate, une organisation philanthropique mondiale engagée dans l’impact social et le développement communautaire. Le communiqué de presse indique que ce partenariat stratégique offre à Afrobarometer une subvention de US $400.000 (plus de 240 millions de FCFA) sur deux ans visant à renforcer les efforts de promotion de l’engagement civique et le plaidoyer fondé sur des preuves en Afrique.

« L’objectif de la subvention est triple. Le premier est d’améliorer les capacités de collecte, d’analyse et de communication des données des organisations de base, leur permettant de plaider plus efficacement en faveur du changement. Deuxièmement, approfondir la compréhension des perspectives des jeunes des pays africains cibles, en commençant par le Kenya et le Nigéria. Enfin, soutenir les efforts visant à améliorer le flux d’informations crédibles et pertinentes dans l’écosystème médiatique africain grâce à des partenariats efficaces avec les maisons de presse », révèle le communiqué de presse de Afrobarometer rendu public le 10 août dernier.

Le PDG d’Afrobarometer, Joseph Asunka, a déclaré que la subvention de Luminate contribuera à la mission d’Afrobarometer qui consiste à faire de la voix des citoyens un pilier clé dans les décisions politiques et de développement en Afrique, et de favoriser des politiques publiques fondées sur des données probantes.

« Nous sommes reconnaissants de la contribution significative de Luminate à notre travail. Cette subvention nous permettra de poursuivre nos efforts pour faire entendre la voix des citoyens et favoriser des dialogues constructifs entre les gouvernements africains et leurs peuples», a déclaré Asunka.

Afrobarometer a récemment terminé sa neuvième série d’enquêtes, interrogeant plus de 54.400 personnes dans 39 pays africains, et se prépare actuellement à lancer le travail de terrain de la série 10.

A noter qu’Afrobarometer est représenté au Mali par le Groupe de Recherche en Economie Appliquée et Théorique (GREAT), piloté par le Pr. Massa Coulibaly, qui fait des sondages d’opinion sur la gouvernance, la démocratie, les élections, la corruption, les institutions, l’insécurité et bien d’autres sujets intéressants la vie de la nation.

A. Sogodogo

Commentaires via Facebook :