Nioro du Sahel: Corridor Petroleum offre un château d’eau au village Gadiaba Kadiel

Pour trouver une solution idoine à la problématique de l’eau potable dans le village de Kadiaba Kadiel, l’idéal s’est tout simplement de réaliser un château d’eau afin de satisfaire le besoin de cette population et de ses environs. Soucieux du bien être de ses populations, Samba Djigué le président du ‘’Corridor Petroleum’’, natif de Gadiaba Kadiel dans le cercle de Nioro du Sahel l’a compris en injectant une somme de 158. 836. 950 frs Cfa, pour la réalisation de l’ouvrage qui sera fonctionnel par un champ solaire de 44 panneaux solaires, un système qui permet d’alimenter 12 fontaines à travers le village d’une distance moyenne de 100 à 200 m entre ses fontaines. Ainsi, l’école, l’hôpital, la mairie, le domicile du chef du village, la maison des jeunes bref….. Sont tous alimentés par ledit ouvrage.

Le samedi 7 décembre 2024 à la cérémonie d’inauguration de cette infrastructure importante pour le village, le maire de la commune de Gadiaba Kadiel Yakouba Diallo n’a pas manqué de remercier le donateur qui selon lui, vient de répondre favorablement aux attentes des populations de Gadiaba à leur place, car dit il, une telle action est inscrite dans leur plan d’action mais les moyens pour sa réalisation font défaut.

Selon Oumar Diarra, l’ingénieur consultant, l’eau de la zone contient du calcaire, cependant, elle sera traitée par un système permettant de la filtrer et de mettre des produits appropriés afin d’éviter la contamination et de renchérir, qu’au vue de la rareté de cette qualité d’eau a, elle ne doit être utilisée qu’à la consommation et au toilettage mais pas pour le jardinage ou d’autres besoins.

Pour Baya Ndiaye le président du comité d’organisation de la cérémonie par ailleurs initiateur de la création du Mouvement pour le développement du village de Gadiaba Kadiel, c’est un ouf de soulagement pour lui et pour l’ensemble des habitants du dit village qui selon lui, ont soutenus cette initiative émanent de Samba Djigué, une action hautement humanitaire qui vient de combler leur besoin en eau source de vie.

Intervenant au nom du président du Corridor, Ismaël Bakayoko a fait savoir que si cet ouvrage a vu le jour grâce à samba Djigué, c’est parce que celui-ci a voulu exprimer de façon manifeste son amour pour son village natal en apportant ce soutien d’assistance à ses parents.

Le préfet de cercle de Nioro Lamine Kouyaté représentant le Gouverneur de la Région le général de brigade Aly Annaji, a au prime abord félicité le Mouvement pour le développement du village de Gadiaba Kadiel dont la contribution a fait tache d’huile et doit susciter d’autres actions en vue de succéder la présente réalisation, un geste qui dit –il , est hautement apprécié par les plus hautes autorités du Pays qui rentre en droite ligne avec les orientations de la politique nationale de la fourniture et de la production d’eau pour promouvoir un environnement sain et bien équilibré. « Faites en bon usage » a dit le représentant de l’exécutif aux populations bénéficiaires.

Malick Gaye

