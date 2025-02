Le chef du gouvernement en 4ème région : Abdoulaye Maïga monte la garde à

Vendredi 14 février 2025, la délégation du Premier ministre a pris le départ très tôt le matin pour une visite officielle de trois jours à Ségou. Le Général de Division Dr Abdoulaye Maïga a été accueilli par le nouveau gouverneur de Ségou, le contrôleur général de Police Souleymane Traoré et les élus du Conseil municipal. À l’entame de son séjour, il a rendu le salut public aux notabilités locales et légitimités traditionnelles avant de rencontrer les forces vives et les cadres de l’administration de la cité des Balanzan au siège du gouvernorat. Au pas de charge, il a passé l’après-midi à poser la première pierre du vestibule des légitimités traditionnelles reconnues par la Constitution et prises pour des protégés du Président Assimi Goïta qui leur a promis la construction de vestibule dans les 19 régions du Mali. Ce sera ensuite au tour du stade flambant neuf après sa rénovation portant le nom de stade omnisports international Amary Ndao de Ségou. En présence d’un public charmant et mobilisé, le PM a tenu à faire le tour d’honneur du stade pour transmettre les salutations chaleureuses du Chef de l’État Assimi Goïta.

Le samedi 15 février, toujours au pas de course, bref et méthodique, Abdoulaye Maïga a poursuivi sa visite officielle dans la capitale de la 4ème région en se rendant à Niono où il a encore tenu à faire escale pour saluer les populations et les autorités locales. Sur la route menant à la zone Office du Niger, il a eu à donner le premier coup de pelle des travaux du projet d’irrigation de N’Denbougou. Des travaux de recalibrage du canal adducteur, de construction et réhabilitation du système de drainage et de réhabilitation du casier de N’Denbougou qui s’élèvent à un coût de 40 millions d’euros soit 33 milliards Cfa sur financement de la coopération allemande à travers le Kfw.

Après avoir reçu les forces armées de défense et de sécurité en aparté, samedi dans l’après-midi, il s’est rendu à Dïola pour encourager les cotonculteurs maliens qui en ont bien besoin. Dans notre prochaine édition, nous reviendrons plus amplement sur cette visite marathon au pas de course d’un militaire qui sait monter la garde et veiller sur ses éléments en bon Général.

Khaly Moustapha Leye

Envoyé spécial

