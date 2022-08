L’enceinte de la Mairie de la Commune III a servi de cadre, en fin juillet 2022, à la cérémonie de réception offerte aux récipiendaires d’insignes et certificats rémis par le président de la Transition, Colonel Assimi Goïta, Chef de l’Etat.

Il s’agit des 18 chefs de quartiers de la Commune III du district de Bamako. A cette occasion, le Gouverneur du District de Bamako, les élus, le répresentant du maire du district de Bamako, le Coordinateur des chefs de quartiers, les chefs de quartiers, les membres des conseils de quartiers, la Cafo, le CNJ, la société civile, le personnel de la mairie, les forces de l’ordre, le service technique, les personnes ressources, et autres invités ont tenu à honorer de leur présence à cette modeste cérémonie initiée par la Mairie de la Commune III à travers son Maire et présidée par le gouverneur du District de Bamako.

Le Coordinateur des chefs de quartiers de la Commune III, Modibo Djiré, a saisi l’occasion, au nom des récipiendaires, pour remercier le président de la Transition, chef de l’Etat pour cette considération à l’égard des autorités coutumières et traditionnelles du pays. Pour reprendre son aîné coordinateur, il dira que le 11 novembre 2011 (journée nationale dédiée à nos légitimités traditionnelles et culturelles), et le 18 juillet 2022 sont des dates à inscrire dans les annales de l’histoire du Mali. «C’est notre renaissance et nous ne cesserons jamais de remercier le président de la Transition, colonel Assimi Goïta pour cette prémière », indique-t-il.

Le Maire de la Commune III, initiatrice, expliquera que cette cérémonie à laquelle beaucoup ont participé est certainement une des étapes majeures de la reconstruction de l’Etat malien. « En effet, la remise des insignes aux chefs de quartiers vient confirmer leur statut de responsables de la sécurité, de la stabilité et de l’épanouissement harmonieux des populations habitant leurs quartiers respectifs. Juridiquement, auxiliaires de l’administration, le chef de l’Etat vous a responsabilisés davantage dans votre rôle de chefs coutumiers, par la remise qui a eu lieu il y a quelques jours. Je tiens à rappeler ces mots magnifiques écrits dans un ouvrage « Comment je vois le monde » ; Albert Einstein a dit ceci : « il n’existe pas d’autre éducation intelligente que d’être soi-même. » Je veux donc vous redire merci pour l’exemple que vous donnez à chacun d’entre nous, merci pour votre humilité, merci pour ce que vous apportez comme appui et accompagnement dans toutes les activités chaque fois qu’il s’agit de l’Etat », précise le maire Mme Djiré Mariame Diallo.

Après avoir demandé la Minute de silence aux disparus, le Gouverneur du District de Bamako, Abdoulaye Coulibaly, qui présidait la cérémonie, a exhorté les chefs de quartiers de la Commune III à plus d’engagements et de sacrifices. « Par cette action, je vous invite à soutenir les efforts du gouvernement dans le cadre de la refondation de notre pays, mais aussi de soutenir la Transition dans toutes ses actions », a dit le Gouverneur du District de Bamako, tout en remerciant le chef de l’Etat. « Nous sommes heureux pour la Commune III de fêter par cette reconnaissance aux 18 chefs de quartiers dont le nombre est 20. Je vous encourage dans vos missions à votre qualité de garants de la stabilité, du vivre ensemble, de la prévention et de la gestion des conflits dans nos foyers », conclut le Gouverneur dans son message de reconnaissance. La remise symbolique des insignes, drapeaux et certificats témoigne à suffisance du début de la valorisation de ces autorités. Toute chose que l’artiste Sadio Sidibé a rappelée dans ses chansons. Outre la Fatiha, la cérémonie qualifiée d’historique a pris fin par l’annonce d’un Bœuf offert par le Maire de la Commune III aux récipiendaires.

Hadama B. FOFANA

