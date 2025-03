Pour réaliser des projets d’infrastructures de base et de développement social, il a été jugé nécessaire de créer un fonds de soutien patriotique et ce en comptant sur l’engagement patriotique de chaque Malien. D’où le décret N°2025-0182/PT-RM du 11 mars 2025 qui fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement du Fonds de réalisation des infrastructures énergétiques, hydrauliques et de transport.

Ce fonds est alimenté par des prélèvements sur la consommation des services commerciaux des communications téléphoniques fixe et mobile et Internet, les opérations de retrait d’argent via le mobile money des communications téléphoniques, des transferts d’argent par Orange-money. Pour l’administration et la gestion de ce fonds, un comité de pilotage a été créé. Il est tenu de fournir chaque année le rapport d’activités et de gestion du Fonds de l’exercice clos, au plus tard le 30 juin de l’année en cours.

Le gouverneur de la Région de Gao, le Général de division Moussa Moriba Traoré, a rencontré, hier lundi, dans la salle de conférence du gouvernorat, les forces vives de la région afin de mieux informer et sensibiliser sur la mise en place de ce fonds de soutien patriotique par les autorités. La rencontre s’est déroulée en présence du président de la délégation spéciale du conseil régional de Gao, Amadou Sidi Touré et du maire de la Commune urbaine de Gao, Boubacar Dacka Traoré.

À cette occasion, le chef de l’exécutif régional a expliqué l’utilité de ce fonds pour tous les Maliens de Kayes à Taoudéni. Il a fait savoir que les autorités du pays, notamment le Président de la Transition, le Général d’armées Assimi Goïta, savent compter sur le patriotisme et la résilience légendaire des populations de la Région de Gao pour l’atteinte des objectifs assignés à ce fonds de soutien patriotique. Pour le Général de division Moussa Moriba Traoré, il s’agit d’activer toute la fibre patriotique pour la réalisation du nouveau Mali, «le Mali-kura».

Les participants à la rencontre ont salué la mise en place de ce fonds qui permettra, selon eux, de financer la réalisation des infrastructures énergétiques, hydrauliques et de transport dans notre pays. Ils se sont engagés à sensibiliser, à leur tour, les populations pour qu’elles puissent pleinement adhérer à cette mesure qui permettra de relever les défis de développement dans notre pays. Toute chose qui fera le bonheur des populations.

Abdrahamane TOURE / AMAP – Gao

