Les populations de Goundam ont fait d’une pierre deux coups, le 22 septembre 2022. En plus de la célébration des 62 ans de l’accession du Mali à la souveraineté nationale et internationale, elles ont procédé au lancement des travaux du projet de réhabilitation de la place d’Indépendance de Goundam à Bamako, couplé à la pause de la première pierre du démarrage des travaux à Goundam. C’était à Azalai Grand Hôtel de Bamako, sous la présidence de l’ancien ministre Oumar Ibrahim Touré, parrain de l’évènement. Plusieurs anciens ministres de la région de Tombouctou ont tenu à être des témoins de cette journée, en plus du Maire de la Commune rurale de Goundam, Mahamane Alidji Cissé, et autres ressortissants de Goundam et leurs amis. Ce projet est initié par le mouvement Oumou Vision qui est un groupe d’initiatives et d’actions qui portent la vision et les valeurs d’Oumou Sall Seck que sont: la dignité humaine, la solidarité, la participation utile à la vie publique.

L’organisation est née d’une volonté de devenir un acteur d’utilité sociale dans une logique de contribution au processus de développement de nos territoires. De l’avis du président d’honneur d’Oumou Vision, Mohamed Aly Ibrahim Cissé, la réhabilitation de la place de l’indépendance portée par Oumou Vision est l’expression d’une volonté forte. Ce coup d’envoi marque le début effectif des travaux qui font ainsi d’un rêve une réalité. L’édification de cet espace, dit Mohamed Aly, répond à un besoin impératif. «Le projet fera de la place de l’indépendance le plus bel endroit de la ville de Goundam dont le cadre sera aménagé de manière à assurer les services et des équipements nécessaires aux festivités, accueils, et réceptions. En somme, il s’agit de valoriser le patrimoine historique du centre ville, ce qui donnera un attrait touristique, et en fera un lieu de sortie et d’animation pour tous», a précisé le président d’honneur de l’ONG Oumou Vision. Il a remercié les uns et les autres sans la contribution desquels le projet ne verrait pas le jour. «C’est avec une grande fierté que je vous remercie pour vos contributions pour aider à la réalisation de ce projet. Je remercie les autorités municipales de Goundam pour leur engagement et dévouement dans la réalisation de ce projet. Je remercie aussi le Directeur général du cabinet d’architecture SPAD (Bureau d’études techniques et d’architecture), Abdorahamane Ag Hantafaye, qui a pris en charge les études techniques et architecturales du projet», a-t-il dit.

Le DG de SPAD, Abdorahamane Ag Hantafaye, a, dans la présentation du programme architectural, proposé deux phases. Dans un premier temps, il y aura l’aménagement de la cour, la construction de la clôture, la construction d’une tribune, la construction d’un monument. Dans un second temps, dit-il, il y aura la construction d’une salle polyvalente (foyer des jeunes).

Le Maire de Goundam s’est dit aussi ému du soutien et de la mobilisation des populations de Goundam autour du projet. «Avec ces personnalités de marque à ce lancement, notre rêve est désormais une réalité à l’instar du projet de réhabilitation de la place d’indépendance de Tombouctou réalisée. Je remercie tous les contributeurs sans lesquels la place de l’indépendance de Goundam ne serait pas réalisée», a conclu le Maire Mahamae Alidji Cissé.

Le parrain, Oumar Ibrahim Touré, a invité les uns et les autres à l’union, au rassemblement autour de Goundam. «Je remercie l’ONG Oumou Vision pour sa vision pour Goundam, un projet extrêmement important pour la ville, qui va changer son visage. Pour terminer, je demanderai à chacun d’entre nous, de ne plus laisser Goundam souffrir des querelles politiques. Regardons dans la même direction, dans le même sens, unissons nous quand il s’agit de Goundam pour son développement», a conclu Oumar Ibrahim Touré.

Hadama B. FOFANA

