La population du cercle de Yanfolila souhaite la tenue de la phase régionale du dialogue national inclusif dans la ville de Bougouni, les 21 et 22 octobre. À défaut, elle compte briller par son absence à Sikasso.

Suite aux concertations locales du dialogue national inclusif (DNI) du cercle de Yanfolila, tenues le 14 et 15 octobre 2019, à la maison du peuple, les participants ont demandé aux autorités de tenir la phase régionale du dialogue national inclusif, prévue du 21 au 22 octobre, à Bougouni, et non à Sikasso.

Dans une déclaration, les participants avertissent les autorités de prendre des dispositions afin d’éviter la non-participation du cercle de Yanfolila à la phase régionale à Sikasso.

«Considérant que la région de Bougouni a été créée par la loi N°2012-017 du 02 Mars 2012 ; considérant que le Gouverneur de la région de Bougouni a été nommée depuis plus d’un an ; considérant que le Gouverneur a prêté serment le 20 septembre 2019 ; les participants au dialogue national inclusif demandent aux plus hautes autorités de : procéder très rapidement au découpage administratif et territorial de la région de Bougouni afin de lui permettre de participer pleinement aux futures élections régionales, locales et législatives à venir ; prendre les dispositions appropriées pour la tenue de la phase régionale à Bougouni les 21 et 22 octobre en lieu et place de Sikasso», annonce le communiqué.

Le même communiqué précise qu’au cas où les concertations régionales ne se tiendraient pas à Bougouni, la population du cercle de Yanfolila se réserve le droit de ne pas se rendre à Sikasso.

Par contre, les autorités locales ont confirmé leur participation à la phase régionale à Sikasso. Et certains participants ne se reconnaissent pas également dans ce communiqué. Les partisans de la création de la région de Bougouni seraient à la base de cette initiative.

Y. Doumbia

Commentaires via Facebook :