Ségou : La Comatex envoie l’ensemble de son personnel au chômage

« Le directeur général de la COMATEX S.A informe l’ensemble du personnel ainsi que les syndicats des travailleurs de la COMATEX S. A Ségou qu’il a procédé à la mise en chômage économique temporaire de l’ensemble du personnel de la COMATEX S. A Ségou pour une durée de trois (03) mois commençant le 03 août et finissant à la date du 31 octobre 2020 », peut- on lire dans une décision signée le lundi dernier par Geng Yeqing, le directeur général. Ainsi la première usine textile du pays, qui traverse une grave crise de trésorerie, met en chômage technique plus de 1300 agents. La Comatex « rassure l’ensemble des travailleurs que la direction générale mobilise toutes les sources à sa disposition afin que le travail reprenne à la date ci haut indiquée et le cas échéant même avant la date si les conditions de la reprise sont réunies.»

Ségou: 3 morts et 7 blessés dans un accident près de Baguinéda

La route de Ségou a encore fait des victimes hier , mardi 4 août 2020. Un véhicule de type BMW est entré violemment en collision avec une « Sotrama » non loin du village de Baguinéda. Le bilan provisoire est de 3 morts et 7 blessés graves. Les blessés ont été conduits à l’hôpital Gabriel Touré.

