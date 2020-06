Freiner l’élan de la pandémie au sein de la région de Tombouctou, d’unir les forces des ressortissants de la région à travers le monde afin d’aider la région à faire face à la pandémie, attirer l’attention des autorités à redoubler les efforts et apporter un soutien de taille à la région pour booter la maladie hors de la région sont entre autres les objectifs d’initiative covid Tombouctou qui a été lancé le samedi 13 juin 2020 au siège du patronat. Le coordinateur El hadji Baba Sabdy Haidara a dévoilé les différents piliers sur lesquels ils se baseront pour stopper l’élan de la pandémie.

El Hadji Baba Haidara, le coordinateur de ‘’l’initiative covid Tombouctou’’ a entamé ses propos en faisant savoir la crise de la pandémie du covid-19 à laquelle le monde est confrontée depuis la pire crise que le monde n’avait jamais connu depuis la seconde guerre mondiale. Au Mali, malgré la réaction anticipée du gouvernement la crise a pris une tournure inquiétante avec un nombre croissant de personne contaminée à Tombouctou. Le coordinateur a dévoilé le bilan sombre de la pandémie au sein de la région « Au jour d’aujourd’hui, la région de Tombouctou compte 380 cas confirmés dont 63 non communautaires. Diré compte 13 cas, Goundam 1 cas, Gourma Rharous 0 cas avec 137 guéris et 16 décès. 56 personnes en cours de traitement ». Et d’annoncer que les ressortissants ne pouvaient pas rester les bras croisés et se sont mobilisés afin de coordonner les efforts au sein de la coordination ‘’initiative covid Tombouctou afin d’apporter leur aide à la région. El hadji Baba Sandy Haidara a fait savoir qu’ils ont mobilisé plus de 4 millions déjà et ont envoyé sur place des produits afin de doter Tombouctou et ses chefs-lieux de cercles de matériels de pulvérisation, des gants et des masques, des vivres, des médicaments ainsi que d’autres produits incontournable dans la lutte contre la pandémie. Le coordinateur a laissé entendre que leur aide vient en complément de celle du gouvernement malien qui est en train de s‘activer pour sauver des vies. Ce Lancement officiel de l’initiative est une tribune pour nous afin d’inviter tous les maliens en général et des tombouctiens en particulier à réunir les efforts dans le but de bouter la maladie hors des frontières de la région, d’acheminer du matériel et du personnel technique qui manque sur place. L’ancien député de la région a lancé un appel solennel à l’endroit de tous les ressortissants de Tombouctou à les rejoindre afin qu’ensemble qu’ils boutent la pandémie hors des frontières de la région et du Mali. Le coordinateur de l’initiative covid Tombouctou a fait savoir qu’ils ont ouvert un compte bancaire à la Banque Malienne de la Solidarité (BMS) où seront logés les fonds destiné à la lutte contre le covid-19 dans la région et a invité toutes les bonnes volontés à se manifester dans le but de leur permettre de relever l’énorme défi. Il a déploré l’état du plateau technique de l’hôpital régional de Tombouctou ainsi que des centres de santé de référence de la région tout en signalant qu’ils mobiliseront des ressources pour changer la situation. Les députés de la région de la nouvelle législature ont fait savoir que leur soutien ne fera pas défaut pour le triomphe de la lutte.

Moussa Samba Diallo

