Le Conseil d’Administration de la Banque de Développement du Mali (BDM-SA) a tenu sa 77ème session, samedi dans la salle de conférence du siège de la banque, sous la présidence de SEM. Mohamed Ag Hamani, Président du Conseil d’Administration et en présence de son Directeur Général, Ibrahima N’Diaye et d’autres administrateurs et cadres de ladite banque. L’examen de l’exercice 2021 a permis de faire ressortir un total bilan de plus de 1 800 milliards (+19,48%) et un produit net bancaire de près de 74 milliards de FCFA (+17,19%). D’où des félicitations à la Direction Générale et personnel de la BDM-SA.

Les travaux de cette session étaient essentiellement consacrés à l’examen et l’adoption des comptes individuels et consolidés, arrêtés au 31 décembre 2021.

Il ressort que malgré le contexte économique difficile, le groupe a réalisé des performances salutaires. Comparativement à l’exercice 2020, il y a eu un total bilan de plus de 1 800 milliards (+19,48%), un produit net bancaire de près de 74 milliards de FCFA (+17,19%). Le Conseil d’Administration a donc adressé ses vives félicitations à la Direction Générale et à l’ensemble du personnel pour les performances réalisées qui consolident davantage la position du groupe bancaire BDM-SA sur le marché bancaire sous régional. La CA les a exhortés à persévérer dans l’effort afin de continuer à hisser le groupe BDM aux premiers rangs des groupes bancaires de l’UEMOA.

A noter que la CA de la BDM-SA (maison mère) a été précédée par la tenue des sessions de Conseil d’Administration des filiales de la Côte d’Ivoire (BDU-CI) le 15 février, du Burkina Faso ( BDU-BF) le 17 mars et de la Guinée Bissau (BDU-SA), le 18 mars 2022. Les trois entités ont tous réalisé des résultats très appréciables.

Lors de cette session, le Secrétaire général du comité syndical de la BDM-SA, Papa Sadio Traoré a rendu un vibrant hommage au DG sortant, Bréhima Amadou Haïdara qui a valu ses droits à la retraite, pour ses loyaux services rendus. Par la même occasion, il a félicité M. Ibrahima N’Diaye et Bekkaî Traoré, respectivement Administrateur Directeur Général et Directeur Général adjoint entrants. Qui sont tous des grands financiers devant l’éternel, dira-t-il.

Dans la même foulée, en sa qualité de premier responsable du comité syndicat du personnel, il a présenté aux administrateurs de la banque le plan d’action 2022 de son comité syndical, qui va de la mission d’information et de formation du personnel aux études sur les conditions d’octroi de prêt au personnel.

Les administrateurs de la BDM-SA ont nourri de nobles ambitions pour cette année 2022.

Moustapha Diawara

