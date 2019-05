Monsieur le Premier ministre ;

Mesdames et messieurs les membres du Gouvernements ; Monsieur le Président de l’APCAM ;

Mesdames et messieurs les Partenaires Techniques et Financiers ; Chers invités, mesdames et messieurs ;

Chaque année à cette même période, nous nous retrouvons pour partager les grandes préoccupations de l’Agriculture du Mali, un secteur vital pour notre pays.

Le plan triennal de campagne Agricole, comme vous l’avez si bien dit, est l’un des instruments de mise en œuvre des politiques et stratégies élaborées dans le secteur Agricole qui permet de se projeter dans le futur et de voir comment nous voulons que notre agriculture soit.

Au regard de la présentation faite, j’ai noté avec intérêt que les productions céréalières ont augmenté et que cette augmentation est surtout due au fait de l’intensification plutôt qu’à l’extension des superficies. Je vous exhorte à mettre davantage l’accent sur l’intensification qui nous aidera à préserver notre environnement.

Notre Agriculture est encore tributaire des aléas climatiques. C’est pourquoi, je vous recommande de faire davantage d’efforts pour améliorer le niveau de réalisation des objectifs d’aménagement afin de sécuriser nos systèmes de production et soustraire nos producteurs des effets des changements climatiques.

Je salue l’avènement des 10 Centres ruraux de prestations de services agricoles (CRP) qui seront opérationnels au cours de la campagne agricole 2019/2020. Vu l’importance de ces centres dans le dispositif de création d’emplois pour les jeunes et dans la modernisation de nos systèmes de production, je vous invite à mettre urgemment en place un dispositif performant de suivi rapproché de ces centres afin de mieux accompagner ces jeunes dans la réussite de leurs activités.

Je prends acte du franchissement du cap des 10 millions de tonnes de céréales, un objectif majeur assigné à l’initiative riz au démarrage de ce programme en 2008. Ce résultat me conforte dans mon choix d’allouer 15% du budget national au secteur de l’Agriculture. Il s’agira pour vous, de tout mettre en œuvre pour maintenir ce bon niveau de production et le renforcer pour le bonheur de nos populations.

Aussi, je constate avec satisfaction :

-La production de 656 548 tonnes de coton graine ;

-L’adhésion de 1 917 agro-éleveurs au programme d’insémination artificielle ;

-et la vaccination de 42 210 076 têtes d’animaux (toutes espèces confondues).

Ces résultats qui sont le fruit de l’engagement des hommes et des femmes que nous félicitons et encourageons au nom de la nation Malienne.

En ce qui concerne le programme d’équipement des producteurs, je vous invite à aller rapidement à sa diversification pour prendre en compte les besoins des petits producteurs agricoles qui constituent la majorité de nos exploitants.

Je prends acte des projections faites pour les campagnes agricoles 2019, 2020 et 2021 et son harmonisation avec la budgétisation en mode programme

Le développement de l’Agriculture repose sur le développement des filières agricoles soutenu par des organisations interprofessionnelles fortes, crédibles et représentatives. A cet effet, je donne mon accord pour la création des interprofessions mangue, maïs, anacarde et pomme de terre.

Dans le cadre de la surveillance phytosanitaire, je recommande de mettre en place le dispositif de veille opérationnel afin d’anticiper et de donner une réponse appropriée aux attaques de nuisibles.

Je recommande également la poursuite de l’insémination artificielle pour promouvoir nos filières viande et lait.

.Dans le cadre de l’amélioration des revenus des producteurs et productrices, singulièrement des jeunes, je recommande d’accélérer le rythme de la mise en place des Centres Ruraux de Prestation de services agricoles (CRP), et la vulgarisation des cages flottantes auprès des jeunes et des femmes.

Je remercie les Partenaires Techniques et Financiers pour leur appui constant.

Je déclare validé le montage technique et financier du plan de campagne 2019-2020 et les projections pour 2020 et 2021.

Je déclare close la 9ème Session Ordinaire du Conseil Supérieur de l’Agriculture.

Qu’Allah bénisse le Mali ! Je vous remercie

