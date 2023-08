La salle de conférence d’un hôtel de la place a refusé du monde, ce jeudi 3 août 2023. C’était à l’occasion de la présentation du nouveau produit « Ulala », de la filiale Mali protection culture (MPC). Ce, à la faveur d’un atelier placé sous la présidence de Mr Nouhoum Samaké, le représentant du directeur général de l’Agriculture.

Les acteurs en charge de l’agriculture s’étaient réunis, ce jeudi 3 août 2023, dans un hôtel de la place pour un atelier. L’objectif était de présenter aux cotonculteurs et autres partenaires de la culture du coton, le nouveau produit de la filiale Mali protection culture (MPC), dénommé « Ulala ». C’est un insecticide systémique contre les jassides cotonniers et autres piqueurs-suceurs.

Si la récolte cotonnière de la saison précédente a été affectée par les jassides et autres piqueurs-suceurs occasionnant non seulement une perte énorme pour les techniciens de surface, mais aussi un impacte sur l’économie du Mali, les responsables en charge de l’agriculture n’ont autres soucis durant la campagne agricole en cours que d’éradiquer le mal à la racine. C’est dans ce contexte que la filiale MPC, soucieux du succès agricole, a pu aboutir dans ses investigations en apportant cette solution efficace contre les jassides cotonniers et autres piqueurs-suceurs afin de garantir une récolte à hauteur de souhait.

Dans son intervention, M. Samaké a fait l’état des dégâts des infestations cotonnières de la campagne agricole de l’année écoulée. A l’entendre, ces infestations ont causées plus de 50% sur les productions cotonnières avec ses conséquences sur tous les plans. « Ces infestations ont causées plus de 50% sur les productions cotonnières selon les estimations avec ses conséquences sur tous les plans. Ces conséquences ont été à la fois économiques, culturelles et sociales », a-t-il confié. Poursuivant, il a ajouté que compte tenu de l’importance de la production cotonnière, l’État, à travers ses partenaires, a trouvé cette solution contre les jassides afin qu’elles puissent être un mauvais souvenir pour le Mali.

Pour terminer, il s’est exprimé sur l’efficacité de ce produit. A ses dires, « Ulala » est un produit d’insecticide systémique contre toutes les jassides cotonniers et autres piqueurs-suceurs. « C’est une solution qui produit une forte action systémique et translaminaire et contient une très bonne rémanence avec une protection active de plus de 15 jours après l’application. C’est un profil toxique favorable pour les auxiliaires du coton et l’environnement en général », a dit l’orateur du jour.

Siriki KONE

