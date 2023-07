Dans sa lettre d’information et de suggestions en date du 18 juillet 2023 adressée au ministre de l’Agriculture, Lassine Dembélé avec ampliations au ministre de l’Economie et des Finance, au Président de l’APCAM, au Gouverneur de Ségou, au PDG de l’Office du Niger, au CDTM, au CRA de Ségou, au préfet de Niono, signée par leurs Secrétaires généraux, respectivement, Bakary M Traoré et Souleymane Coulibaly, l’Alliance des syndicats nationaux agricoles du Mali (SYNEXPAM et SYPAMTTD, attirent l’attention du ministre que suite à la décision de désignation des fournisseurs d’engrais subventionnés en zone office du Niger par le ministre du développement rural sortant, ils ont constaté l’absence de la société Gnoumani, de El hadj Diadié Bah de la liste des fournisseurs retenus dans le cadre de la fourniture d’engrais au compte de cette campagne agricole 2023-2024.

Aujourd’hui, selon la lettre de l’alliance, mettre à l’écart la société Gnoumani de la fourniture d’engrais subventionnés en zone Office du Niger amène à provoquer une crise chez les exploitants agricoles par rapport à la production du riz.

Face à cette situation inquiétante, les responsables syndicaux, ont jugé nécessaire de porter à la connaissance du nouveau ministre de l’Agriculture certaines informations et lui soumettre leurs suggestions afin de prévenir les crises liées aux engrais.

« Nous attirons votre attention, Monsieur le Ministre sur le fait que ce n’est pas la première fois que nous sollicitons l’intervention des plus hautes autorités de notre pays pour résoudre le même problème : durant la campagne agricole 2022-2023 nous avons connu le même cas de la part du Ministre sortant, ce jour fort heureusement toutes les faitières d’organisations paysannes de l’Office du Niger se sont constituées en collectif pour adresser une correspondance de dénonciation a son Excellence le Colonel Assimi Goita, Président de la Transition, Chef de l’Etat ( voir ci – jointes les différentes copies : la lettre de dénonciation et la liste des fournisseurs retenus ). L’intervention très rapide du Président de la Transition, Chef de l’Etat par la prise d’une décision de liste additive des fournisseurs d’engrais a évité la catastrophe de ladite campagne : et cette fois – ci encore le même scénario se reproduit et commence à soulever une grande inquiétude chez les producteurs », ont alerté à travers leur lettre adressé au premier responsable du département en charge de l’Agriculture. Dans la même lettre, ils ont attiré la bienveillante attention du ministre Lassine Dembélé sur les difficultés auxquelles les exploitants agricoles de l’Office du Niger pourraient avoir sans la fourniture des engrais subventionnés et non subventionnés par la société Gnoumani. Selon les leaders syndicaux de l’Alliance, il s’agit : de la rupture inopinée des contrats de préfinancement entre la Société Gnoumani et les OP avant l’arrivée des engrais subventionnées plus de 30 ans durant ; la difficulté d’avoir en crédit agricole le complément des engrais subventionnés avant la fin de campagne (6 sacs d’engrais à l’hectare); ainsi qu’à la livraison d’engrais des OP dans leurs zones de production. Ils ont par ailleurs, attiré l’attention du ministre de l’Agriculture sur l’urgence de prendre la décision d’une liste additive des fournisseurs d’engrais capable de servir les exploitants agricoles en temps opportun et dans toutes les zones de production. Avant d’attirer l’attention du ministre sur le résultat de la première visite de la Commission de vérification de stocks d’engrais au niveau des fournisseurs retenus. Selon la lettre de l’Alliance des syndicats nationaux agricole, au terme de la première visite de cette commission, le constat n’a pas été satisfaisant. Car selon eux, parmi les fournisseurs retenus, seule la Société Togouna dispose d’un stock important sur place. A cet effet, ils ont demandé au ministre de dépêcher une mission d’investigation, afin de vérifier la disponibilité des stocks d’engrais chez les deux autres fournisseurs à savoir : Société Doucouré (DPA) et société Ely Diarra (KO2).

Gestion des fonds de la subvention d’engrais de cette campagne agricole

A travers leur lettre, les responsables de l’Alliance, souhaiteraient avoir une certaine compréhension auprès du ministre de l’Agriculture par rapport à la gestion des fonds de la subvention d’engrais de cette année. Contrairement à la campagne précédente, selon eux, le prix des engrais ont chuté sur le marché, le fonds de la subvention d’engrais par l’Etat a augmenté, le prix d’un sac d’engrais subventionne est élevé et le nombre sacs d’engrais par hectare est de 3 seulement au lieu de 6 sacs au paravent.

« Malgré la subvention des engrais par l’Etat les rendements du riz en saison hivernale passée sont restés très faibles : par contre il a été satisfaisant en contre-saison 2023 (80 sacs paddy) ce grâce au dévouement de la Société Ginoumani et sa vente d’engrais de qualité et à prix abordable aux exploitants agricoles de l’Office du Niger », ont-ils souligné.

Par ailleurs, ils ont informé le nouveau ministre de l’Agriculture que la crise entre le ministre du Développement rural sortant, Modibo Keita et le Président de la Société Gnoumani n’est rien d’autre que le refus du Président de signer en sa qualité de président de la chambre locale d’agriculture de Niono, l’attestation définitive de livraison des engrais au titre de la campagne 2020-2021 de certaines sociétés (Doucouré (DPA) et Ely Diarra (KO2). « Ensuite notre dénonciation par rapport à la spéculation des bons d’achat d’engrais subventionnés auprès des autorités judiciaires et de contrôle de notre pays pour la vérification et voilà en gros Monsieur le Ministre les motifs de la mise à l’écart de la société Gnoumani par le Ministre sortant », ont-ils expliqué. Et d’ajouter qu’ « enfin nous souhaitons que la prise en compte des problèmes de producteurs soit traitée en dehors des sentiments entre les hommes ».

« Aujourd’hui en plus des problèmes d’engrais subventionnés, il y’a aussi le cruel problème d’eau d’irrigation partout en zone Office du Niger et il faut une solution instantanée à cette crise, avant qu’il ne soit trop tard pour compromettre la réussite de cette campagne agricole 2023-2024 », ont-ils alerté. Et de profiter l’occasion pour réitérer leur soutien et remerciement aux autorités de la transition, tout en saluant le progrès remarquable de la sécurité dans toutes les zones d’exploitations agricoles de l’office du Niger.

Au moment où nous mettons sous presse, nous avons été informés que la Commission de vérification de stock d’engrais a visité le jeudi 20 juillet dernier les magasins des fournisseurs retenus à Niono pour la disponibilité d’engrais. A cette occasion, selon notre source, les membres de ladite commission ont également visité les 11 magasins de stock d’engrais de la Société Gnoumani, malgré qu’elle n’a pas encore été retenue dans la liste des fournisseurs. Sur place, selon nos sources, les visiteurs du jour ont constaté la présence d’un nombre important quantité en un mot les 11 magasins de la Société Gnoumani remplis de toute sorte d’engrais dont les auront besoin leurs champs. Il s’agit de l’URE, DAP, NPK, et Yara, toutes des marques de bonne qualité.

Par ailleurs, le nouveau ministre de l’Agriculture, doit être très vigilant face à des mauvais collaborateurs pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs que son prédécesseur.

A suivre

AMTouré

