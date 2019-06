Dans le cadre du projet pilote de test d’irrigation goutte-à-goutte sur le riz, l’ADG (Groupe development group) a organisé, le jeudi 27 juin, la visite du champ d’Ibrahim Cissé à Baguineda. C’était sous l’égide Bréhima Tangara, conseiller technique au secrétariat d’Etat, chargé de l’aménagement et de l’équipement rural.

-Maliweb.net -Une nouvelle approche est nécessaire pour permettre à notre pays de relever le défi de l’autosuffisance alimentaire. C’est pourquoi, Dexis s’est associé à Netafim (une des plus grandes entreprises d’irrigation goutte-à-goutte du monde) et à SOPROTRILAD (une des plus grandes entreprises maliennes de traitement et de production de riz). L’idée est de mettre en place un projet pilote qui examine la faisabilité économique et agronomique de la production de riz par irrigation goutte-à-goutte.

C’est un bon projet estime Bréhima Tangara, conseiller technique au secrétariat d’Etat, chargé de l’aménagement et de l’équipement rural. D’autant qu’il va de pair avec le programme national d’investissement pour le secteur de la production, que le gouvernement a mis en place dans le but d’atteindre l’autosuffisance alimentaire. Celle-ci n’est possible qu’à travers l’aménagement des champs et la maîtrise de l’eau.

L’irrigation gouttes à gouttes est une technique qui consiste à mettre l’eau au pied de la plante, directement à la disposition des racines à l’aide d’un goutteur. Sur un quart d’hectare, des milliers de plants de riz qui portent tous des épis lourds reçoivent des gouttes d’eau à l’aide de petits raccords qui traversent ce champ expérimental. Très enthousiaste, son promoteur, Ibrahim Cissé, a avoué être très sceptique au départ. « Je n’avais jamais imaginé que la riziculture pourrait se faire dans un endroit autre que les bas-fonds », a-t-il souligné.

« L’irrigation goutte-à-goutte est une technique que n’importe quel agriculteur peut », atteste Moctar Traoré membre l’ADG (Groupe development group), qui ajoute que c’est un moyen qui permettra de cultiver durant toute l’année.

L’irrigation goutte-à-goutte est une technique qui vise à maîtriser de l’eau et accroitre la production agricole. Son installation nécessite seulement quelques éléments de base : une source d’eau, une méthode pour la mettre sous pression, une pépinière pour démarrer les plants de riz et un système goutte-à-goutte.

Les avantages environnementaux sont évidents et substantiels : réduction de la consommation d’eau, réduction des émissions de méthane associées à l’irrigation par inondation et utilisation plus efficace des sources de production de riz.

