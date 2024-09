Pluies incessantes et cultures : Inquiétudes des paysans

L’hivernage, une période cruciale pour les cultures céréalières, peut devenir un véritable casse-tête pour les agriculteurs lorsque les pluies ne cessent de tomber.

Les pluies persistantes, bien que bénéfiques dans certaines zones, causent des dégâts dans d’autres. Hamidou Fané cultivateur à Bélèko Noumouna, commune de Djèdougou affirme : “Cette année, les pluies nous ont vraiment débordés. Depuis des années ma famille cultive le maïs, le mil, le haricot et l’arachide. Malheureusement, cette année, avec les pluies incessantes, nous avons déjà perdu plus de quatre hectares de céréales. Je ne suis pas seul à vivre cela. Presque tout mon village souffre de cette terrible situation. Si on avait su qu’il y aura une si grande pluie, on allait cultiver le riz. Nous n’arrivons plus à accéder à nos champs à cause de l’eau. Nous nous remettons à Dieu”.

Emile Bomba, cultivateur à Bélèko-Dougouyala, ajoute : “Je ne sais pas pourquoi cela nous arrive. Bien sûr que nous prions pour avoir une pluie abondante, mais on ne s’attendait pas à ce que la pluie nous cause autant de pertes. Nous avons cultivé du maïs, investi dans les engrais et pesticides, mais à cause des intempéries, nos efforts sont tombés à l’eau. En voyant les pieds de maïs à terre, on a le cœur fendu. Beaucoup de nos champs ont été ravagés”.

Mossokoro Bomba, laborantine dans un centre de santé de Bélèko-Soba, se dit affligée par le spectacle qu’offrent les champs dévastés. Dans la zone, beaucoup commencent à perdre l’espoir. “Cette situation nous inquiète et nous dépasse. Voir les chefs de famille pleurer, rend vraiment triste”. “La pluie a ravagé notre champ. Je n’arrive même pas à regarder les sœurs car cela me fait pitié de les voir dans une telle situation. Je suis témoin de tout ce qu’elles ont dépensé dans ce champ”, dit Xavier Dembélé ouvrier agricole chez les Sœurs de Kati.

Les pluies incessantes représentent un véritable défi pour les agriculteurs. Elles perturbent les cycles de culture et menacent la sécurité alimentaire. Face à ces défis croissants, il est crucial de développer des pratiques agricoles résilientes et des infrastructures adaptées pour atténuer les effets des intempéries sur les productions agricoles et assurer la durabilité des exploitations.

Sounkoura Bomba

(stagiaire)

