Dans l’objectif de procéder à un audit des coopératives de transformation agricole et de production sur les plans organisationnels, fonctionnels et technique afin de proposer un plan de renforcement des capacités adaptés à leurs besoins, la Coordination Nationale des Organisations Paysannes (CNOP) a organisé dans ses locaux, le samedi 10 au 12 décembre 2022, un atelier diagnostic et d’élaboration des plans d’accompagnement des coopératives de production et de transformation des produits agro-sylvopastorale et halieutiques.

Cet atelier, organisé par le CNOM en collaboration avec le ROPPA s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Programme conjoint Sahel en réponse aux Défis COVID-19, Conflits et Changements climatiques (SD3C). En effet, l’objectif principal est de procéder à un audit des coopératives de transformation agricoles (mini laiterie, unité de transformation de céréales, Oignon, etc.) et de production sur les plans organisationnels, fonctionnels et techniques afin de proposer un plan de renforcement des capacités adapter à leurs besoins. Plus spécifiquement, il s’agit de décrire avec les membres des coopératives transformations agricoles la situation actuelle de leur organisation (fonctionnement et organisation) ; d’identifier les forces et faiblesses de leur organisation, faire une analyse pour proposer des solutions alternatives par rapport à chaque faiblesse, mais aussi de proposer à chaque coopérative de transformation agricole diagnostiquée, un plan d’accompagnement assorti d’une proposition de budget. Ainsi, plus d’une cinquantaine de délégués représentants des membres du CA de la CNOP, des représentants des collèges des jeunes et des femmes, des Coopératives de transformation et de production des produits ASPH, de l’équipe technique de la CNOP, de APESS et RBM ainsi que du secrétariat exécutif du ROPPA ont pris part à cette rencontre. Dans son intervention, le vice-président de la CNOM, Aboubacar Bah, a rappelé que dans le cadre de la mise en œuvre de son programme régional trois (PR3), le ROPPA a mené plusieurs actions, dont l’accompagnement des coopératives de femmes et jeunes dans le développement des initiatives économiques. Selon lui, ces actions, financées avec l’appui multiforme des projets, ont permis à certaines coopératives de femmes membres du réseau CNOP de renforcer des unités de transformation des produits agricoles et de développer l’activité de maraîchage. En ce sens, il a fait savoir que suite aux différentes visites de terrains, que force est de constater que certaines coopératives peines à avoir une bonne capacité à concurrencer dans les marchés de consommation des produits locaux, les autres produits, et surtout à parvenir à l’autofinancement total de leurs initiatives économiques. Plus loin, il dira qu’au regard de cette situation, il s’est avéré judicieux de procéder à une analyse profonde des forces et des faiblesses, mais aussi des potentialités propres à ces coopératives dans le but d’en établir une situation de référence et dégager un plan de renforcement de leurs capacités sur la base des réalités et de leurs besoins afin de rendre plus dynamique et performantes leurs unités de transformation ou de production.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :