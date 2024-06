La Foreign Agricultural Service du Département de l’Agriculture des États-Unis a rendu public, la semaine dernière, son traditionnel classement mondial des pays producteurs de coton. Et, sans surprise, le Mali figure dans le top 10. Cette nouvelle tombe au moment où des politiques déguisés en cotonculteurs, sous la bannière de fer-Mali, réclament depuis 2022 le départ du Pdg qui, par-delà cette prouesse, a la réputation d’avoir hissé, en 2021, la production nationale à 777.000 tonnes, un véritable record.

C’est la Chine qui conserve la tête du classement avec 27,5 millions de balles, soit 24 % de la production mondiale. Elle est suivie de près par l’Inde avec 25,5 millions de balles, soit 23 % de la production mondiale. Le Brésil vient en troisième position avec 14,56 millions de balles, soit 13 % de la production mondiale, suivi des États- Unis avec 12,1 millions de balles, soit 11 % de la production mondiale. Le Pakistan gagne deux places, passant de la septième à la cinquième place avec 6,7 millions de balles, soit 6 % de la production mondiale. Il est talonné par l’Australie qui, avec 4,8 millions de balles, soit 4 % de la production mondiale, perd une place. La Turquie a également perdu une place avec ses 3,2 millions de balles, soit 3 % de la production mondiale. L’Ouzbékistan conserve sa huitième place avec 2,9 millions de balles, soit 3 % de la production mondiale suivie de l’Argentine avec 1,6 million de balles, soit 1 % de la production mondiale. Et, enfin, le Mali qui, avec 1,3 million de balles, 1 % de la production mondiale, ferme ce Top 20. En effet, de la quinzième en 2022, le Mali est classé dixième et l’unique représentant d’un continent dont il est le premier producteur.

Marquée par une pluviométrie assez contrastée, avec une installation tardive, une fin brusque et un prolongement jusqu’au début des ouvertures de capsules par endroits et l’invasion des jassides, le tout couronné par la crise financière mondiale, la campagne cotonnière 2022/2023, si on s’en tient à ce classement, aura été somme toute moins décevante.

Cette prouesse du Mali, selon le Pdg de la holding, Dr Nango Dembélé, est attribuable aux mesures incitatives soutenues par le président de la Transition, Col Assimi Goïta, notamment le maintien de la subvention et l’augmentation du prix d’achat du coton graine. Elle s’explique aussi par les stratégies mises en place au début de la campagne, à savoir : l’encadrement technique adéquat, le bon dispositif de veille que la Cmdt a déployé pour mieux prévenir les attaques des insectes, les produits proposés par l’Institut d’Économie.

Pour rappel, une balle de coton représente un paquet standardisé de fibres de coton compactées, prêt à être transporté et commercialisé. La taille et le poids d’une balle peuvent varier légèrement selon les pays et les normes locales, mais en général, une balle decoton pèse environ 218 kilogrammes.

Amidou Keita

Commentaires via Facebook :