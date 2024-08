CMDT : Rencontre du PDG Mamadou Moustapha Diarra avec les directeurs centraux

Durant ses premiers jours en tant que nouveau PDG de la CMDT, Monsieur Mamadou Moustapha Diarra a rapidement saisi l’importance de sa mission en rencontrant individuellement tous les directeurs centraux de l’entreprise pour mieux appréhender leur rôle. Il s’est tenu informé de l’actualité de chaque département afin de traiter efficacement les dossiers urgents en cours. Cette approche a facilité l’initiation du paiement des reliquats d’achat de coton graine aux producteurs pour la campagne 2023/2024 qui a déjà été finalisé à ce jour. De plus, elle a permis de répondre en urgence à la demande d’urée non satisfaite des producteurs de coton.

Dans le cadre de sa prise de fonction, Monsieur Diarra, accompagné de ses proches collaborateurs, s’est rendu à la Confédération des Sociétés Coopératives de Producteurs de Coton du Mali (C-SCPC – Mali) le 12 août 2024 pour établir des contacts. Le PDG a assuré les producteurs de coton de son soutien total et de sa transparence, conformément à la vision du Président de la Transition Chef de l’État, le Colonel Assimi Goïta, axée sur la prospérité du Mali à travers le succès de l’agriculture et le développement de la filière coton, un pilier de l’économie malienne. Il a également confirmé le paiement intégral des reliquats d’achat de coton graine pour la campagne 2023/2024. Le PDG a souligné son souhait d’harmonie, de communication et d’entente entre les producteurs de coton et la CMDT et aussi entre eux même.

En retour, le Président du C-SCPC, Monsieur Yacouba Traoré, a exprimé sa gratitude envers le PDG et a réaffirmé l’engagement des agriculteurs à soutenir la CMDT pour le succès de la filière. Il a souhaité bonne chance au nouveau PDG.

Enfin, Monsieur Mamadou Moustapha Diarra se rendra dans la zone CMDT, plus précisément dans la Filiale Nord-Est Koutiala, avec le ministre de l’Agriculture du 15 au 17 août 2024 pour établir des contacts et suivre le déroulement de la campagne 2024/2025.

Source : CMDT

