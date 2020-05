Des usines textiles à l’arrêt en Asie, des cargaisons de fibres encore en attente d’exportation et le plongeon, début avril, du cours du coton à son plus bas niveau depuis 2009, la faiblesse des prix du pétrole ayant rendu les fibres synthétiques plus compétitives que les fibres naturelles… Il n’en fallait pas plus pour que la Compagnie malienne pour le développement du textile (CMDT), qui gère la filière, décide de diminuer le prix au producteur. La CMDT table sur une production nationale de 700 000 tonnes.

Avec cette chute de la rémunération de plus de 20%, certains coton-culteurs pourraient baisser les bras. Mais ce n’est pas le cas de Tahirou Dembélé, producteur de « l’or blanc » à Koutiala, qui appelle même à l’amélioration du rendement.

« Pour le moment, la meilleure solution est de produire beaucoup sur une petite superficie, par exemple 2 t/ha, soit 10 t sur 5ha. Mais quand vous cultivez sur 20 ha et que vous n’arrivez même pas à avoir 10 t, c’est une énorme perte. »

Le gouvernement malien devrait allouer la même subvention aux producteurs de coton que lors de la campagne écoulée : 10 milliards de francs CFA. La CMDT et les autres acteurs de la filière ont d’ores et déjà décidé de réorienter l’utilisation de cette somme. Destinée auparavant aux intrants, elle servira cette fois à assurer un bonus de 15 francs CFA le kg aux producteurs.

Source: rfi.fr