Dans le secteur de l’agriculture et notamment le coton, tous les feux sont au vert. On attend une grosse performance qui dénoterait une remise sur scelle de la production cotonnière malienne.

Ce n’est plus un secret pour personne : le Mali atteindra un record de production jamais réalisé auparavant à l’issue de la campagne agricole 2021-2022. Cela grâce à l’accompagnement de la CMDT qui a su mettre en place une politique gagnant-gagnant qui a vite séduit les paysans qui sont retournés dans les champs avec grande confiance. Les résultats sont là, à la grande satisfaction de tous. Du coup, on se rappelle la décision prise par les plus hautes autorités de nommer un homme, fin connaisseur du monde paysan, à la tête de la CMDT. Un choix qui s’avère judicieux au regard de ce tout ce que nous voyons aujourd’hui en termes de résultats.

Agro économiste de son état, Dr Nango Dembélé avec son sens de management, a su insuffler une nouvelle dynamique à la CMDT et par ricochet à tout le secteur relevant de sa responsabilité. Rassembleur avec sa pédagogie participative, il est à la source de cette embellie qui place le Mali dans le peloton de tête des producteurs de coton grâce au soutien et l’accompagnement des plus hautes autorités de l’Etat qui ont fait confiance à sa compétence. L’homme a mis en place une équipe dynamique et efficace qui a su mouiller le maillot en créant les conditions pour aller à une production jamais égalée de l’indépendance à nos jours.

Il est donc important que tous ces efforts soient soutenus et continuent de l’être afin de ne pas casser la dynamique imprimée. Mettre en place une politique de durabilité, tel doit être l’objectif primordial des autorités de l’Etat. Les 15% du budget octroyés au secteur de l’agriculture est certes une bonne chose. Mais, cette assiette peut être relevée si on continue de placer l’agriculture au cœur du développement socioéconomique. La mécanisation de l’agriculture étant aussi à l’ordre du jour, la politique devra viser la transformation de la production agricole pour une meilleure maitrise. De toutes les manières, le Mali gagnerait davantage à soutenir le secteur agricole à travers la CMDT.

Tièmoko Traoré

