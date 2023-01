Le Président de la République du Togo, Faure Gnassingbé, a effectué, hier mercredi, une visite d’amitié et de travail au Mali. Ensuite, il a mis le cap sur la capitale ivoirienne, où il a également eu un tête à tête avec le président Alassane Ouattara.

Quelques jours après la lourde condamnation infligée par une Cour d’Assises spéciale aux 49 militaires ivoiriens en détention à Bamako depuis le 10 juillet 2022, le médiateur togolais, Fauré Gnassingbé était en visite de travail à Bamako et à Abidjan. Le périple du médiateur dans le dossier des 49 militaires ivoiriens a commencé à Bamako, où il a. été accueilli par son homologue malien, le Colonel Assimi Goïta. Dans la capitale malienne, les deux Chefs d’Etats ont eu une séance de travail qui a été étendue aux autres membres de la délégation.

A leur sortie, le Colonel Assimi Goïta et le président Togolais n’ont voulu se prononcer sur le contenu de cette rencontre. C’est un communiqué publié par la présidence togolaise qui a donné plus de détails sur les raisons de cette visite. Selon ce document, les deux chefs d’Etats ont évoqué la coopération bilatérale, les sujets régionaux d’intérêt commun, la paix, la sécurité et l’intégration régionale.

Après Bamako, l’avion du Président Togolais a mis le cap sur Abidjan, où également il a été reçu à l’aéroport par le président Alassane Ouattara. Les deux Présidents ont eu un tête à tête. Le médiateur aurait plaidé pour une grâce présidentielle en faveur des militaires ivoiriens. Abidjan et Bamako se sont engagés à aller vers un dénouement rapide de l’affaire des 49 militaires ivoiriens arrêtés le 10 juillet dernier et qualifiés de “mercenaires”, faute de papiers en règle justifiant leur présence sur le sol malien. Les autorités maliennes et ivoiriennes ont signé sous l’égide de la médiation togolaise fin décembre 2023 un mémorandum pour promouvoir la paix entre les deux pays.

Cet accord permettrait un dénouement heureux de l’affaire des 49 militaires ivoiriens jugés, le vendredi 30 décembre dernier, par une Cour d’assises spéciale organisée par la Cour d’Appel de Bamako. Cette Cour d’assises spéciale a condamné les 46 militaires ivoiriens à 20 ans de réclusion criminelle et à une amende de 2 millions de francs CFA. La même Cour a condamné à la peine de mort et une amende de dix millions aux trois femmes relâchées plutôt à titre humanitaire.

Suite à la signature de ce mémorandum, l’opinion malienne et ivoirienne s’attendait à une grâce présidentielle du Colonel Assimi Goïta lors de son discours de fin d’année 2022. Finalement le Président de la transition n’a pas évoqué le sujet dans son allocution à la télévision nationale. A l’opposé, le Président Alassane Ouattara a tenu à rassurer ses compatriotes sur le sort de ses militaires. « Grâce aux actions diplomatiques entreprises avec l’appui de dirigeants de plusieurs pays amis, notamment le président de la République togolaise, Son Excellence Monsieur Faure Essozimna Gnassingbé, trois soldats femmes ont été libérées en septembre dernier. Les 46 autres soldats regagneront bientôt le sol ivoirien”, avait déclaré le président Alassane Ouattara.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

