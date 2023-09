Alliance des états du Sahel (AES) : Un coup fatal au G-5 Sahel

Après être fortement affaibli par le départ prématuré du Mali, le G-5 Sahel et toutes ses composantes viennent de recevoir un autre coup fatal. Un coup auquel, la force des 5 pays du Sahel, G-5, ne saurait se relever. L’Alliance des Etats du Sahel avec les mêmes objectifs sécuritaires et au-delà, vient de naitre composé du Mali, du Niger et du Burkina. Une fin tragique pour le G-5 ?

Dans le cadre de la charte de Liptako-Gourma, les 3 pays centraux du Sahel, à savoir, le Mali, le Niger et le Burkina viennent de mettre en place une Alliance politico-militaire de sécurité mais aussi de défense dénommée “Alliance des Etats du Sahel” AES. Ils sont en tout 17 articles qui font du Mali le dépositaire de cette Alliance du Sahel ouverte à d’autres pays du Sahel sous des engagements mutuels de défense et de Sécurité.

Si le G-5 n’abordait que le volet sécuritaire en général mais dans toutes ses dimensions, emplois, intégration, développement entre autres, pour faire face à l’insécurité dans le Sahel, l’AES écarte les volets de développement et ajoute chez elle, la défense territoriale contre toute attaque des pays membres dans la zone et ailleurs. Voire les rebellions ou autre projet de séparation. Une petite Otan (Organisation du traité de l’Atlantique).

Dans l’AES, les 3 pays s’engagent à apporter toute assistance nécessaire à tout membre de l’Alliance qui sera victime d’une autre attaque de qui que ce soit. En cas de rébellion, l’Alliance prévoit en son article 5 de privilégier les voies pacifiques et diplomatiques mais terminer par l’emploi de la force armée en cas de nécessité. Entre elles, les parties (Etats membres), mettent en avance l’unanimité pour les décisions à prendre et la diplomatie pour la résolution des conflits. L’Alliance est financée par les Etats membres et la charte ne fait mention d’aucun parrain officiel.

On peut conclure que le G-5 qui était devenu automatiquement G-4 est devenu maintenant G-2 avec le Tchad et la Mauritanie. Up facto, le Niger et le Burkina viennent de rejoindre le Mali dans l’Otan du Sahel, Alliance des Etats du Sahel dont le mécanisme et la structuration sont en cours d’élaboration.

Koureichy Cissé

