Coopération Mali-Arabie Saoudite : L’axe Bamako-Riyad se renforce davantage après la visite du ministre Zeyni Moulaye

Lors de son séjour en Arabie Saoudite en février dernier sur invitation de son homologue saoudien, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Zéyni Moulaye, a réitéré l’engagement du Mali à poursuivre la lutte contre le terrorisme. Cela dans le cadre de la coalition islamique contre le terrorisme. Un Mémorandum a été signé entre les deux pays amis et frères dans le domaine des affaires islamiques, notamment la formation, les échanges entre Universités ainsi que la construction et l’entretien des mosquées. Aujourd’hui, on peut dire que l’axe Bamako-Riyad se renforce davantage, après cette visite de Zéyni Moulaye.

En vue de renforcer davantage les liens de coopération entre le Royaume d’Arabie Saoudite et le Mali, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Zéyni Moulaye, a effectué en février dernier une visite de travail et d’amitié en Arabie Saoudite. Il était accompagné pour la circonstance par ses proches collaborateurs, notamment le directeur Asie-Océanie, l’Ambassadeur Mahmoud Arby. Le séjour du ministre Zéyni Moulaye (il fut Ambassadeur du Mali à Riyad) a été fructueux puisqu’il a rencontré et échangé avec plusieurs personnalités saoudiennes. Il était invité par son homologue saoudien.

A son arrivée à l’aéroport de Riyad, Zéyni Moulaye a été accueilli par le vice-ministre en charge du protocole. C’est à travers un déjeuner que le ministre Zéyni Moulaye a longuement échangé et discuté avec son homologue saoudien, Son Altesse Fayçal bin Farhan Al-Saoud. Il a été surtout question de renforcer la coopération entre les deux pays amis et frères. Et le ministre Zéyni Moulaye est sorti de ce déjeuner très satisfait et réconforté.

Le ministre Zéyni Moulaye a profité de cette occasion pour adresser ses sincères remerciements au ministre saoudien pour cette invitation en Arabie Saoudite. Il s’est dit prêt à œuvrer pour le renforcement des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays amis et frères.

Le ministre Zéyni Moulaye a également réitéré l’engagement des autorités de la Transition à poursuivre la lutte contre le terrorisme, notamment dans le cadre de la coalition islamique contre le terrorisme.

Visiblement très heureux de cette visite fraternelle, le ministre Fayçal bin Farhan Al Saoud a saisi cette opportunité pour réaffirmer la volonté du Royaume d’Arabie Saoudite d’apporter son soutien au Mali. Cela afin d’assurer la stabilité et le développement économique et social de notre pays. Son Altesse Fayçal bin Farhan Al Saoud et le ministre Zéyni Moulaye ont conclu sur la nécessité pour les deux pays d’élever leurs relations à un niveau stratégique et de se soutenir mutuellement sur la scène internationale.

Le 28 février à Riyad, le ministre Zéyni Moulaye a procédé à la signature d’un Mémorandum de coopération avec le Royaume d’Arabie Saoudite, notamment dans le domaine des affaires islamiques. Ainsi, les deux pays s’engagent à renforcer leur coopération dans le domaine de la formation, des échanges entre Universités. Sans oublier la construction et l’entretien des mosquées.

Le document a été signé du côté de l’Arabie Saoudite par le ministre des Affaires Islamiques, de la Prédication et de l’Orientation, Cheikh Abdul Latif Al Cheikh.

Notons qu’avant cette visite officielle en Arabie Saoudite, le ministre Zéyni Moulaye avait reçu en audience l’Ambassadeur du Serviteur des Deux Saintes Mosquées au Mali, Khaled bin Mabrouk Al-Khaled. Il a été question de développer les relations et la coopération entre le Royaume et le Mali au niveau bilatéral et les moyens de les soutenir et de les développer à tous les niveaux.

El Hadj A.B. HAIDARA

