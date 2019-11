Le Japon vient de doter l’Ecole de maintien de la paix Alioune Blondin Beye de Bamako (EMP-ABB) de véhicules. La cérémonie de remise a eu lieu le mardi dernier.

L’ambassadeur du Japon au Mali, SEM Daisuke Kuroki, a indiqué que ces véhicules ont coûté à l’Empire 187 millions de F CFA. Ainsi, le diplomate nippon a remis au directeur général de l’EMP-ABB, Mody Béréthé, les clés de 4 véhicules flambants neufs.

Un geste qui vient s’ajouter à d’autres également salutaires dans le cadre du développement et le fonctionnement de l’Ecole tels que la réalisation d’infrastructures et le financement des sessions de formation pour plus de 5 millions de dollars US.

Le colonel-major a fait savoir que cette donation vient renforcer et renouveler le parc automobile de l’EMP dont les moyens roulants actuels ont été fournis principalement en 2008 et 2014 par le Japon. Il a aussi ajouté que ces véhicules seront d’un grand apport dans le fonctionnement quotidien de l’Ecole ainsi que dans le déplacement des stagiaires et des instructeurs dans les ateliers hors de l’enceinte de l’Ecole pour les exercices de simulations. “Ces véhicules permettront non seulement d’améliorer la qualité des futurs exercices mais aussi de diminuer considérablement les coûts de location de moyens roulants. De plus, ils faciliteront de manière remarquable le déplacement des équipes mobiles de “formateurs” devant assurer les sessions dans les différentes régions de l’intérieur du Mali”, a indiqué le directeur général de l’EMP, Mody Béréthé avant de prendre l’engagement d’un bon usage de ce don.

L’ambassadeur japonais a informé que d’autres contributions sont en cours. A l’en croire, il s’agit notamment du financement pour l’organisation des cours dans les domaines des droits de l’Homme et du genre pour 2019-2020.

Alassane Cissouma

