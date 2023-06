La semaine dernière, les Présidents Macky Sall (Sénégal), Cyril Ramaphosa (Afrique du Sud), Azali Assoumani (Comores, président en exercice de l’UA) et Hakainde Hichilema (Zambie) ont rencontré parallèlement Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine les deux belligérants du conflit qui se joue en Ukraine. L’objet de cette mission de bon office, c’est de trouver un cessez-le-feu entre Kiev et Moscou condition sine qua non d’un point de départ pour les pourparlers sur le processus de paix.

Un an après la visite de Macky Sall à l’époque président en exercice de l’Union africaine pour contribuer à l’accalmie dans la guerre en Ukraine, et à la libération des stocks de céréales et de fertilisants dont le blocage affecte particulièrement les pays africains, cette fois ci, c’est une mission africaine de bon office qui s’est rendue en Ukraine et Russie pour tenter une fois de plus un cessez-le-feu entre Poutine et Zelensky. Cette mission africaine conduite par Azali Assoumani du Comores non moins président en exercice de l’UA, accompagné de Macky Sall (Sénégal), Cyril Ramaphosa (Afrique du Sud) et Hakainde Hichilema (Zambie) a rencontré entre vendredi et samedi derniers les deux protagonistes du conflit Volodymyr Zelensky à Kiev et Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg, la plus grande métropole de Russie. Bien que beaucoup des pays africains ont affiché leur neutralité ou non alignement dans cette guerre, l’objectif de la mission de M. Azali est de pousser les deux pays, qui sont en guerre depuis plus d’un an, à un cessez-le-feu, qui serait une condition sine qua non aux négociations de paix.

Pour bon nombre analystes et diplomates estiment que cette mission africaine est considérée comme salutaire et honorable, mais cette mission n’a pas espoir quant à la possibilité de trouver un cessez-le-feu entre Kiev et Moscou là où les plans de paix proposés par la Chine, le Brésil et le Vatican ont échoué. Parce que dans cette guerre, il faut forcément un gagnant et un perdant. Et ce qui s’est arrivé Volodymyr Zelensky a notifié devant la mission sa volonté de ne pas négocier avec la Russie tant que les troupes russes seront sur le territoire ukrainien Vladimir Poutine, de son côté a déclaré “ouvert” à un “dialogue.

“La guerre ne peut pas durer toujours. Nous souhaitons que cette guerre prenne fin”, a lancé le président sud-africain, Cyril Ramaphosa au début de la rencontre avec M. Poutine à Saint-Pétersbourg.

Sur le continent africain, beaucoup d’Africains critiquent aussi cette mission africaine entre l’Ukraine et la Russie. Ils estiment que, c’est à l’Europe de trouver un plan de retrait des troupes d’occupation russes d’Ukraine comme un point de départ pour les pourparlers sur le processus de paix pas l’Afrique car c’est une guerre qui se déroule sur le sol européen. L’Afrique aussi est minée de guerre et l’Afrique a besoin aussi d’une mission africaine au Soudan où la guerre des généraux pour la conquête du pouvoir fait rage occasionnant des morts civiles où toutes tentatives de cessez-le-feu ont voué à l’échec ou encore en Libye où les armes prennent le pas sur les discussions.

Ousmane Mahamane

Commentaires via Facebook :