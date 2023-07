Organisé par l’Ambassade de la République populaire de Chine en partenariat avec l’ISPRIC, le colloque sino-africain sur la démocratie populaire intégrale de la Chine s’est clôt le mardi 04 juillet. Occasion pour l’Ambassadeur de la République populaire de la Chine au Mali, Chen Zhihong, d’évoquer les relations entre son pays et le continent africain.

Placé sous le thème : « La démocratie populaire intégrale de la Chine, un modèle gagnant : quelle inspiration pour l’Afrique ? », le colloque de deux jours a permis aux panélistes venus du Mali, du Bénin et de la Guinée Conakry de décortiquer et de magnifier le modèle de démocratie de la Chine. Il a permis de discuter sur le modèle de démocratie approprié à chaque pays. Modèle inspirant sous la conduite du parti communiste, la démocratie de la Chine est celle du peuple dont la nature et l’essentiel consistent à assurer que le peuple est maître du pays.

La réussite des échanges profonds et francs montre la haute qualité de la confiance mutuelle et de la coopération mutuelle et de la coopération Chine-Afrique, a rappelé l’Ambassadeur de la République de Chine au Mali. Chen Zhihong a souligné que cette année marque le 10e anniversaire de la mise en avant des principes « de sincérité, de résultats effectifs, d’amitié et de bonne foi », initiés par le président chinois Xi Jinping lors de sa visite en Afrique en 2013.

La Chine soutient fermement les pays africains dans leur exploration de voies de développement adaptées à leurs propres conditions nationales. Il a indiqué que la Chine s’efforce de mettre en action la coopération gagnant-gagnant. « Au cours de la 3e édition de l’explosion économique et commerciale sino-africaine qui vient de s’achever en Chine, les accords économiques, commerciaux et d’investissement conclus entre Chine et l’Afrique se sont élevés à 3,5 milliards de dollars », a annoncé le diplomate chinois.

Cette exposition, à laquelle le Mali a activement participé, est un exemple du développement vigoureux de la coopération sino-africaine. La Chine, assure l’Ambassadeur Chen Zhihong, est le plus grand partenaire commercial de l’Afrique depuis 14 années consécutives. « Au cours des cinq premiers mois de cette année, le commerce sino-africain a maintenu une bonne dynamique, avec une croissance de 16,4% », a précisé le diplomate chinois.

La relation entre le Chine et l’Afrique s’est caractérisée par un soutien indéfectible et compréhension mutuelle des enjeux du monde, a rappelé Mahmoud Mohamed Arby, directeur de la coopération Asie-Océanie au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale. Le directeur général de l’ISPRIC, Dr Mohamed Gakou, a salué l’excellence des rapports entre l’Ambassade de la Chine et son Université.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

