A la faveur de sa réunion fondatrice, les ressortissants de Fujian, une province chinoise à Bamako, ont inauguré, ce mercredi 1er janvier, la chambre de Commerce de Fujian au Mali. C’était en présence de nombreux entrepreneurs chinois et maliens et sous l’égide de LIU Kaiyuan, premier conseiller de l’Ambassade de la République populaire de Chine au Mali.

La coupure du ruban symbolique marque l’inauguration de la Chambre de commerce de Fujian (Chine) au Mali. Sa création marque un tournant historique dans les relations économiques et traduit la vitalité des relations économiques sino-maliennes. « Sa création permet aux ressortissants de la province chinoise d’élargir leur champ d’action en leur offrant plus d’opportunités au Mali, cette terre riche en opportunités », selon la présidente de la Chambre de commerce de Fujian dans notre pays, Jiang You Bin.

Pour celle qui est venue au Mali en 2019, la chambre de commerce offre à ses membres des formations professionnelles afin d’améliorer leurs compétences. Elle est aussi chargée de la mise en relation commerciale entre maliens et chinois. « La Chambre de commerce respecte grandement les principes de justice, d’équité et de transparence. C’est le lieu où chacun peut s’exprimer en toute liberté », a-t-elle assuré tout en rendant hommage à ses compatriotes pour la confiance placée en elle.

Fujian est une grande province chinoise. Présents au Mali, les ressortissants de Fujian sont des entrepreneurs qui apportent de la valeur ajoutée à l’économie malienne par le partage d’expérience entre les entreprises maliennes et chinoises a déclaré Abdoulaye Ouane, conseiller spécial du président de la transition, chargé des questions économiques, et parrain de l’évènement.

Les attentes et les aspirations non comblées

Le premier conseiller de l’Ambassade de la République populaire de Chine au Mali a mis l’accent sur l’excellence des relations entre le Mali et la Chine. « L’année 2024 a été fructueuse dans les relations sino-maliennes. L’acquis le plus important est sans nul doute la rencontre historique entre le président de la transition malienne, le général d’Armée Assimi Goïta et le président chinois, Xi Jinping, en marge du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) à Beijing », a-t-il souligné. Pour rappel, lors de cette rencontre, les deux chefs de l’Etat ont décidé de porter les relations bilatérales au niveau stratégique. « Cette décision stratégique va donner une nouvelle impulsion à nos relations et à notre coopération gagnant-gagnant sur tous les plans », a précisé LIU Kaiyuan.

Il a indiqué que la communauté chinoise joue un rôle très important dans les relations bilatérales entre les deux pays. Si le diplomate chinois reconnaît que les affaires de ses compatriotes se sont bien développées au Mali, il a toutefois indiqué que leurs attentes et leurs aspirations ne sont pas comblées. « Face aux défis et aux enjeux, les attentes et les aspirations de nos compatriotes restent nombreuses », a-t-il fait remarquer tout en remerciant les autorités maliennes pour leurs efforts, les protections et leurs assistances aux chinois vivants dans notre pays.

La cérémonie a pris fin par la remise des distinctions à certaines membres de la chambre de commerce de Fujian au Mali. A noter que la cérémonie s’est déroulée en présence du ministre de l’Energie et de l’Eau, Boubacar Diané, et des représentants de la chambre de commerce et d’Industrie du Mali.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

