En prélude à la journée mondiale de l’enfant, célébrée le 1er juin de chaque année, l’Ambassade de la République populaire de Chine au Mali a procédé, le mardi 30 mai, à la remise d’un don aux enfants du Centre d’Accueil et de placement Familial, communément appelé pouponnière de Bamako. C’était sous l’égide du secrétaire général du ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et la Famille, Sayon Doumbia.

« Réchauffer les cœurs des enfants, action conjointe Chine-Afrique », afin de mobiliser les forces de tous en faveur des enfants africains, c’est l’objectif des autorités chinoises. C’est dans ce cadre et en prélude à la journée internationale de l’enfant, célébrée le 1er juin de chaque année, que l’Ambassade de la République populaire de la Chine au Mali a procédé à la remise d’un don aux enfants du Centre d’Accueil et de placement Familial, communément appelé pouponnière de Bamako. Il comprend deux climatiseurs, 30 ventilateurs et 140 kits scolaires et sanitaires avec sacs à dos.

Cette remise de don intervient dans un contexte marqué par le 60e anniversaire de l’envoi de la première mission médicale en Afrique et le 55e anniversaire de l’envoi de la première mission médicale chinoise au Mali. Selon Liu Kaiyuan, chargé d’affaires à l’Ambassade de Chine au Mali, l’Empire du milieu a envoyé dans notre pays 28 équipes médicales avec 900 médecins. « Main dans la main avec leurs collègues maliens, ils courent contre le temps pour sauver la vie, avec l’offre du traitement gratuit de plus de sept millions de patients au Mali », a-t-il souligné.

Magnifiant la coopération entre les deux pays, il a indiqué que l’amitié fraternelle de la Chine et le Mali a résisté aux épreuves des luttes et du temps. « Aucune force ne peut la détruire », a insisté Liu Kaiyuan. A l’ère nouvelle, poursuit-il, la Chine entend travailler côte à côte avec le Mali pour accroître davantage de bien-être à nos deux peuples, créer de plus belles perspectives des relations d’amitié et construire une communauté d’avenir partagé Chine-Afrique de haut niveau.

L’engagement de la République populaire de Chine a accompagné le Mali dans son processus de développement humain durable n’est plus à démontrer au regard des actes posés, a rappelé le secrétaire général du ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et la Famille, Sayon Doumbia. Avant de terminer, il a donné l’assurance que bon usage sera fait des dons pour une meilleure prise en charge des pensionnaires du centre.

Il faut rappeler que la remise de don a été suivie par la consultation médicale bénévole par les professionnels de santé de la 28e mission médicale chinoise au Mali. La pouponnière de Bamako compte 141 enfants dont 70 garçons. 59 enfants sont dans une situation de handicap dont 31 garçons.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

