Les autorités danoises ont confirmé la suspension d’une partie de son aide financière au Mali. Cette décision intervient quelques semaines après l’expulsion des forces spéciales danoises de la Force Takuba.

Les autorités danoises ont confirmé la suspension de leur aide au Mali, comme l’a révélé le vendredi 11 février le quotidien ‘’L’Indépendant’’. L’aide suspendue concerne, selon nos recoupements, le montant financier que Copenhague accordait chaque année aux départements ministériels. Le ministère danois des affaires étrangères annonce qu’il a mis fin à cette manne financière et a lancé des concertations avec l’Union Européenne et l’Organisation des Nations Unies.

Le soutien financier du Danemark s’élève, selon d’autres confrères, à 40 millions d’euros. Il sera désormais consacré en partie au domaine humanitaire. L’Ambassade du Danemark à Bamako annonce que son aide aux ONG humanitaires et à la Société civile va se poursuivre. « Nous, les Danois, continuons notre appui humanitaire et les projets en partenariat direct avec le peuple Malien et les acteurs de la société civile. Nous sommes très inquiets de la situation humanitaire au Mali. Aujourd’hui, nous échangeons avec des acteurs ONG humanitaires comment renforcer les efforts pour les Maliens. L’appui à l’aide humanitaire et les efforts directs pour les Maliens restent indispensables », a précisé l’Ambassade depuis la publication d’un article sur la suspension de l’aide danoise.

Cette décision des autorités danoises intervient au moment où les relations diplomatiques entre les deux pays sont tendues. Les autorités maliennes ont ordonné le départ immédiat d’une centaine de membres des forces spéciales danoises de la Force Takuka. En réponse à cette décision, les danois ont mis fin à leur soutien militaire dans la lutte contre le terrorisme au Mali.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

