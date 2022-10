Les étudiants de l’Institut Confucius ont visité le lundi 24 octobre l’exposition photo sur « la coopération pragmatique entre le Mali et la Chine » au Mémorial Modibo Kéïta. Organisé par l’Ambassade de la République populaire de Chine, cet évènement entre dans le cadre du 73e anniversaire et du 62e anniversaire des relations diplomatiques sino-maliennes.

Cette exposition photo de « la coopération pragmatique entre le Mali et la Chine » se situe dans le cadre du 73e anniversaire et du 62e anniversaire des relations diplomatiques sino-maliennes. « L’exposition passe en revue l’ensemble des actes qui ont été posés dans le cadre de cette coopération », a indiqué le directeur malien de l’Institut Confucius.

Selon Belco Ouologuèm, l’exposition photo permet aux étudiants de manière assez claire et datée de mieux cerner les relations entre les deux pays. « Les légendes des photos fixent les dates précises et les cérémonies pour lesquelles les images ont été prises. Ce qui permet un renforcement des connaissances des étudiants par rapport au relation sino-malienne », a expliqué le directeur malien de l’Institut Confucius.

Etudiant à en licence générale à l’Institut Confucius, Mamadou Timbo s’est beaucoup réjoui de l’exposition photo. Il a profité de l’occasion pour inviter l’ensemble des jeunes du Mali à s’intéresser à la culture et à la langue chinoise afin de bien fructifier les relations entre les deux pays. Cette exposition, selon Moussa Sidibé, va permettre aux étudiants de mieux préparer les examens de fin d’année.

L’exposition photo de la coopération pragmatique entre le Mali et la Chine est composée de cinq parties : la politique et diplomatie, les échanges économiques et commerciaux, la coopération sanitaire, la paix et la sécurité, les échanges humains et commerciaux. A travers de nombreuses photos et des histoires émouvantes, cette exposition s’emploie à illustrer les acquis globaux les relations sino-maliennes pendant des 62 ans passés.

La solidité des relations entre le Mali et la Chine

Le Mali et la Chine ont établi les relations diplomatiques le 25 octobre 1960. Depuis 62 ans, quelle que soit la conjoncture internationale et malgré la grande distance géographique et le décalage du temps, les relatons sino-maliennes ont pu résister aux vicissitudes internationales.

Sur les plans politique, économique, et culturel, le Mali et la Chine témoignent de soutien mutuel sur la base d’égalité, cherchent à développer un partenariat gagnant-gagnant pour un progrès commun. Les relations sino-maliennes sont devenues exemplaires pour l’amitié sino-africaine et la coopération sud-sud.

Le directeur du Mémorial Modibo Keïta a, pour sa part, insisté sur la solidité des relations entre le Mali et la Chine. Cette coopération entre les deux pays est partie des relations d’amitié entre les présidents Modibo Kéïta et Mao Zédong. « Nous leur devons toutes les réalisations que la Chine fait aujourd’hui au Mali », témoigne Moussa Traoré.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

