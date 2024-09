Mali : Mali-Chine : Les présidents Goïta et Jinping s’engagent à porter le partenariat à un niveau stratégique

Les deux dirigeants se rencontrent, lundi, au Palais du peuple à Pékin (Chine). Ils ont en passé revue la coopération bilatérale dans la perspective de la rendre encore plus dynamique et fructueuse au bénéfice exclusif de nos deux peuples.

Le respect du principe de souveraineté comme substrat au renforcement d’une amitié sincère et durable. Pour avoir travaillé dans ce sens, les dirigeants maliens et chinois ont décidé de porter les relations entre les deux pays au niveau du partenariat stratégique. C’est le message fort que l’on retient de l’audience que le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta et son homologue de la République populaire de Chine, Xi Jinping, ont eue, le lundi 2 septembre 2024, au Palais du peuple.

La rencontre, qui a été élargie aux deux délégations, a été précédée d’un chaleureux poignet de mains entre les deux dirigeants. Saisissante et expressive, cette image qui n’est pas sans rappeler une autre entre les présidents Modibo Keïta et Mao Zedong a comme un parfum de sincérité, de rapprochement et surtout de convergence de vue.

Fort de cela, les deux pays ont publié un communiqué conjoint dans lequel ont été écrits pour la première fois les huit principes de l’assistance étrangère de la Chine qui préconise le respect de la souveraineté nationale, le développement économique autonome et la non ingérence dans les affaires intérieures d’autrui. Ces principes ne sont pas seulement une orientation pour l’amitié et la coopération sino-malienne de longue date, mais aussi les prémices de la Chine et de l’Afrique pour bâtir un nouvel ordre international, a appuyé le président Xi Jinping dans son intervention.

À l’heure actuelle, la portée stratégique des relations sino-maliennes s’avère plus importante. De la voix de son premier responsable, l’Empire du Milieu entend soutenir le Mali et d’autres pays en développement pour suivre ensemble une voie de modernisation adaptée à leurs conditions nationales. «Je propose de porter les relations sino-maliennes au niveau de partenariat stratégique pour continuer de faire valoir l’amitié traditionnelle et d’écrire ensemble de nouveaux chapitres dans les annales de la solidarité et de la coopération sino-malienne», a affirmé le président Xi Jinping.

PRINCIPE D’UNE CHINE UNIQUE- Le chef de l’État a, pour sa part, remercié son hôte pour l’avoir invité à participer au sommet Chine-Afrique. Occasion pour lui de saluer les relations historiques et de fraternité qui existent entre nos deux États. Une coopération de plus de 60 ans qui ne cesse de se renforcer depuis une décennie et cela sous le leadership du président Xi Jinping.

De même, le colonel Assimi Goïta a salué et remercié son interlocuteur pour les appuis multiformes dont le Mali a exercé sous son leadership dans plusieurs domaines comme la défense et la sécurité, la santé, l’agriculture, les infrastructures, l’éducation. «Nous partageons les mêmes principes et valeurs que la République populaire de Chine, à savoir le respect de la souveraineté de nos États, la défense des intérêts de nos différents peuples, la non ingérence dans les affaires intérieures et surtout le rejet des manipulations des questions. liés aux droits de l’Homme», a rassuré le président de la Transition. Il a, par ailleurs, salué la décision du président Xi Jinping d’élever notre partenariat à un niveau stratégique.

Aussi, par la voix de son président, le Mali adhère-t-il totalement au principe d’une Chine unique. «Il s’agit de la République populaire de Chine et cela sous votre direction», at-il clarifié. Dans un autre registre, le chef de l’État a salué les prouesses de la diplomatie chinoise qui ont permis le rapprochement entre les frères iraniens et saoudiens. Comme on pouvait s’y attendre, la situation sécuritaire du Mali a été abordée. Sur ce plan, le président Goïta a salué la sincérité et surtout l’efficacité dans la coopération avec la partie chinoise.

Le Mali, convient-il de rappeler, fait face aux groupes terroristes depuis plus d’une décennie. Le chef de l’État a déploré que la présence de plus de 15.000 forces étrangères n’a pas permis d’apporter la paix et la sécurité tant voulues par le peuple malien. Juste après, les échanges se poursuivent à l’Assemblée nationale populaire de Chine dont le siège est situé à quelques encablures du Palais du peuple.

Le président de la Transition poursuit son séjour dans la capitale chinoise.

Il rencontrera aujourd’hui de hautes personnalités et visitera d’autres entreprises chinoises. L’ouverture du 9ème sommet du Forum sur la coopération Chine-Afrique est prévue pour demain. À l’issue des travaux ce vendredi, les chefs d’État et de gouvernement adopteront une déclaration finale dite «Déclaration de Pékin».

Envoyés spéciaux

Masse SIDIBE

Oumar DIOP

