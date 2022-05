Suite à la visite du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Mali, Abdoulaye Diop à Moscou, les choses se précisent. La Russie exprime son soutien indéfectible au Mali. Un soutien qui se fait au moment où le Mali se trouve sanctionné par les pays occidentaux et les pays frères de la Cedeao.

‘’C’est dans les moments difficiles que l’on connait ses amis’’. Un adage qui sied à la coopération maléano-russe. Après une sanction économique infligée au Mali par les chefs d’Etat de la Cedeao, et des pays de l’Europe particulièrement la France, la nécessité de voir des alternatives se posait.

Selon le ministre des Affaires étrangères de la Russie, SergeÏ Lavrov, ces sanctions de la part des pays de la Cedeao et des pays de l’Union européenne ne sont pas de nature à aider un pays qui se trouve en difficulté. Pour lui, ces pays n’ont pas fait une analyse approfondie de la situation que traverse le Mali notamment la lutte contre le terrorisme. Mieux, le ministre russe déplore l’ingérence des pays de l’Union européenne dans les affaires de l’Afrique et du Mali. ‘’Nous comprenons, mais nous n’apprécions pas les tentatives de la France et d’autres pays de l’Union européenne de prétendre à un rôle dominant en Afrique et dans d’autres pays’’, a laissé entendre Lavrov qui dit être en contact avec certains pays d’Afrique de l’Ouest notamment le Burkina, la Guinée, le Tchad pour que les affaires de l’Afrique soient gérées par les Africains eux-mêmes sans aucune interférence

Longtemps exprimé par certains, la coopération entre le Mali et la Russie qui d’ailleurs avait baissé en intensité reprend ses droits. C’est ainsi que le ministre Abdoulaye Diop s’est rendu à Moscou. Une visite qui s’est tenue à un moment où la coopération militaire entre les deux pays commence à faire ses preuves sur le terrain. La peur a changé de camp depuis le début de cette coopération.

Au-delà de coopération militaire, la Russie entend aider le Mali dans plusieurs domaines parmi lesquels il faut citer la recherche et l’extraction des ressources du sous-sol, la fourniture de technologie et de l’internet. Un accent particulier sera mis sur l’approvisionnement du pays en engrais, en hydrocarbures, en blé. La Russe sera à la disposition du Mali pour tout ce qu’exprime le Mali en termes de besoins, surtout dans le contexte de sanction infligée injustement.

L’avenir de la géopolitique se joue actuellement au Mali comme le dit beaucoup de personnes. Il revient aux Maliens de mettre tout leur poids dans la balance afin de sortir victorieux. Le temps nous en dira plus.

Bissidi SIMPARA

