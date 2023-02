Mali : Sergueï Lavrov réitère le soutien de la Russie dans la lutte contre le terrorisme

En visite officielle pour la première fois au Mali, le ministre russe des affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a réaffirmé le soutien de son pays aux autorités de la transition malienne dans la lutte contre le terrorisme

Arrivé très tôt dans la matinée du mardi à Bamako, le ministre russe des affaires étrangères , Sergueï Lavrov, a été accueilli par son homologue malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop, sur le tarmac de l’aéroport. Les hommes ont ensuite mis le cap au ministère affaires étrangères du Mali où les deux délégations ont également eu une séance de travail. Au terme de ce travail, les deux diplomates ont co-animé une conférence de presse. Occasion indiquée pour le chef de la diplomatie russe de réitérer le soutien de son pays aux autorités maliennes dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Selon Sergueï Lavrov, le soutien de son pays a permis au Mali de mener des opérations efficaces dans la lutte contre le terrorisme. Il faut noter que le rapprochement avec la fédération de la Russie a contribué à l’acquisition des moyens de combats aériens renforçant du coup les capacités militaires des forces armées maliennes.

Face à la presse, le ministre Lavrov a indiqué que la lutte contre le terrorisme reste d’actualité pour les autres pays de la région du Sahel. Pour ce faire, il a rassuré qu’en plus du Mali, la Russie continuera à apporter son soutien à ces pays pour qu’ils puissent vaincre le terrorisme dans la région sahélo sahélienne.

De son côté, le ministre Abdoulaye Diop a loué la qualité des relations que le Mali entretient avec la fédération de la Russie depuis les premières heures de son accession à l’indépendance. Poursuivant que le Mali dispose des hommes et des femmes prêts à se battre pour le pays. « Mais ce qui nous manque ce sont les vecteurs aériens et la Russie est prête pour nous aider dans ce sens », a déclaré le chef de la diplomatie malienne, ajoutant que les autorités maliennes veulent montrer et démontrer qu’elles n’allaient pas continuer à se justifier pour le choix de leurs partenaires. Selon lui, cette décision malienne est prise en toute responsabilité. « Le Mali veut travailler avec la Russie comme avec tous les partenaires qui inscrivent leurs actions dans le cadre de principes clés”, a déclaré le ministre malien des Affaires étrangères du Mali. Lequel a estimé que le plus important aujourd’hui est de parler de la coopération avec la Russie. « Concernant la France, cela est déjà clair, cette coopération ne répondait pas aux aspirations du peuple », a tranché Abdoulaye Diop.

Dans la foulée, Sergueï Lavrov a regretté la réaction négative des pays occidentaux à la coopération que Moscou entretient avec Bamako. Le diplomate russe a déploré cette attitude négative de l’Occident envers les principes d’égalité et de respect mutuel, envers les principes de la Charte des Nations-Unies. Soulignant qu’en matière de coopération avec les pays africains, « Moscou n’a rien à cacher et n’a pas à avoir honte ». Et Sergueï Lavrov de lancer des piques aux détracteurs du rapprochement entre la Russie et les pays africains déclarant que « la Russie a été à l’origine de la libération de l’Afrique du joug colonial ».

Renforcement de la coopération économique

Toujours lors de cette première visite en terre malienne, Sergueï Lavrov a indiqué que la Russie continuera à envoyer des vivres de première nécessité au Mali. Nous allons mobiliser nos entrepreneurs à venir investir au Mali dans les différents secteurs et d’augmenter aussi le quota des bourses d’études», a déclaré Sergueï Lavrov. Le ministre Russe espère dans un avenir proche la livraison de blé, d’engrais et de produits pétroliers. Egalement, le pays de Vladimir Poutine souhaite convaincre les investisseurs russes à investir dans l’exploitation des réserves minérales et dans les domaines de l’énergie, l’agriculture, les transports et d’autres domaines prometteurs.

A Bamako, le Chef de la diplomatie russe et sa délégation ont été réussis en audience par le Président de transition, le colonel Assimi Goita, qui, avec son ministre des affaires étrangères, s’est dit heureux de confirmer sa participation au sommet Russie-Afrique qui doit se tenir en 2023 à Saint-Pétersbourg.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

