Mohammed Bin Salman lors du sommet Saoudo-Africain à Riyad : “Nous sommes impatients d’injecter de nouveaux investissements saoudiens dans divers secteurs pour plus de 25 milliards de dollars”

Au nom du roi Salman bin Abdulaziz Al Saud, Son Altesse Royale le Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Prince héritier et Président du Conseil des ministres a présidé, le vendredi 10 novembre 2023, à Riyad, les travaux du Sommet saoudo-africain. Le sommet a commencé par la récitation de versets du Saint Coran.Ensuite, Son Altesse Royale le Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Prince héritier et Président du Conseil des ministres, a prononcé le discours d’ouverture du Sommet, dont la teneur suit :

Au nom du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, le Roi Salman bin Abdulaziz Al Saud, nous sommes heureux de vous accueillir et de vous transmettre ses vœux de succès de ce premier Sommet saoudo-africain.

Le Royaume et les pays africains souhaitent renforcer leur coopération de manière à contribuer à l’établissement de la sécurité et de la paix dans la région et dans le monde entier. Nous condamnons l’agression militaire observée dans la bande de Gaza, le ciblage des civils et les violations continues du droit international humanitaire par l’autorité d’occupation israélienne. Nous soulignons la nécessité de mettre fin à cette guerre et aux déplacements forcés, et de créer les conditions nécessaires au retour de la stabilité et à la réalisation de la paix.

Le Royaume et les pays africains soutiennent tous les efforts visant à instaurer la sécurité et la stabilité. A cet égard, nous saluons la reprise des pourparlers de Jeddah avec les représentants des deux côtés de la crise au Soudan, et nous espérons que le langage du dialogue servira la base pour préserver l’unité de la République du Soudan et la sécurité de sa population et de ses capacités.

Le Royaume d’Arabie saoudite a fourni plus de 45 milliards de dollars pour soutenir des projets de développement et humanitaires dans 54 pays africains, et l’aide du Centre Roi Salman de Secours et d’Action Humanitaire (KSrelief) a atteint plus de 450 millions de dollars dans 46 pays africains, et nous, dans le Royaume, sont déterminés à développer des relations de coopération et de partenariat avec les pays africains et les domaines en développement du commerce et de l’intégration.

Dans cette perspective, nous sommes heureux d’annoncer le lancement de l’initiative de développement du Serviteur des Deux Saintes Mosquées en Afrique, en lançant des projets et des programmes de développement dans les pays du continent d’une valeur supérieure à un milliard de dollars sur dix ans.

Nous sommes impatients d’injecter de nouveaux investissements saoudiens dans divers secteurs pour plus de 25 milliards de dollars, de financer et de sécuriser 10 milliards de dollars d’exportations et de fournir 5 milliards de dollars de financement supplémentaire pour le développement de l’Afrique jusqu’en 2030. Le Royaume augmentera le nombre de ses ambassades en Afrique à plus de 40 ambassades.

Convaincu du rôle de l’Afrique, le Royaume d’Arabie saoudite a été l’un des premiers pays à apporter son soutien déclaré à l’Union africaine pour qu’elle devienne membre permanent du G20.

Le Royaume est désireux de soutenir des solutions innovantes pour résoudre le problème de la dette africaine. Le Royaume a cherché à lancer des initiatives visant à suspendre le paiement du service de la dette lors de sa présidence du G20 en 2020 pendant la pandémie pour les pays à faible revenu, et à l’initiative-cadre commune visant à traiter et restructurer les dettes de nombreux pays africains.

Le Royaume soutient le développement durable et toujours affirme le droit des pays à développer leurs propres ressources et capacités. Nous renouvelons notre engagement en faveur de la sécurité et de la durabilité des approvisionnements énergétiques, en bénéficiant de toutes les sources d’énergie, en développant des technologies, des solutions et des systèmes de carburants propres et en fournissant de la nourriture à plus de 750 millions d’Africains.

Notre objectif est d’accueillir l’Expo 2030 à Riyad et de présenter une édition exceptionnelle et sans précédent dans l’histoire de cette exposition qui contribue à anticiper un avenir meilleur pour l’humanité. Nous attendons avec impatience votre participation aux côtés du Royaume pour mettre en évidence le rôle important de l’Afrique et de ses ressources humaines et naturelles, ses opportunités de croissance et son potentiel futur. Nous sommes convaincus que ce sommet réalisera ce à quoi nous aspirons tous dans les domaines de la coopération et du partenariat entre le Royaume d’Arabie saoudite et les pays africains”.

