Réponse humanitaire au Mali : Les Etats Unis finance le plan national à hauteur de 30%

L’ambassade des Etats-Unis et le gouvernement malien ont célébré en début du mois de septembre la journée mondiale de l’aide humanitaire qui est célébrée le 19 août de chaque année. Il ressort de cette rencontre que l’Agence des Etats Unis pour le développement International (USAID) est le plus grand bailleur humanitaire au Mali. Le pays de Oncle Sam a contribué à hauteur de 30% au plan national de réponse humanitaire et investissant plus de 100 millions de dollars annuellement dans les actions humanitaires au Mali. C’est à dire, le gouvernement américain a injecté plus de 51 milliards FCFA dans la réponse humanitaire au Mali en 2023. Ce montant important est généralement utilisé sur le terrain par plus de 20 organisations non gouvernementales qui constituent les partenaires internationaux et nationaux de l’USAID. Ils viennent en aide aux populations maliennes vulnérables dans plusieurs secteurs et contribuent au retour de la paix, à la cohésion et au vivre ensemble. Le dernier en date à Bamako, où au cours d’une cérémonie, l’Ambassadrice Rachna Korhnen a annoncé une enveloppe 1,497 milliards FCFA d’aide à 5 165 ménages touchés par les inondations.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

