Le Programme jeunesse et stabilisation (Projes) a, le jeudi 18 avril 2024, lancé les travaux de construction du pont de Dékorobougou, Commune de Zaniéna dans la région de Sikasso sous la présidence de Mme Nathalie Sinayoko, sous-préfet de Niéna, représentant Mme le gouverneur de Sikasso. La réalisation de cette infrastructure d’affranchissement s’inscrit dans le cadre de l’atteinte du résultat 5 du Projes. Elle est financée par l’Union européenne à hauteur de 916 596 216 F CFA pour un délai d’exécution de huit mois par EITPB, une entreprise locale.

Financé par l’Union européenne et placé sous la tutelle du ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le Programme jeunesse et stabilisation a pour objectif global d’accompagner les efforts des autorités maliennes en faveur de la stabilisation du Mali.

Après avoir atteint des résultats majeurs dans les régions du Centre du Mali, notamment dans les domaines de l’éducation, la santé, l’hydraulique, l’assainissement, la formation et l’insertion professionnelle, à travers la création d’AGR pour les jeunes et les femmes, ainsi que dans la réalisation et la réhabilitation des infrastructures marchandes, culturelles et sportives, l’Union européenne, en appui aux efforts des autorités, a initié en juillet 2022 la mise en place de la 2e phase du Projes dans les régions du Sud et de l’Ouest du Mali.

Il s’agit de favoriser la stabilisation des zones fragilisées et renforcer le contrat social. Aussi, le pont de Zaniéna fait partie des projets retenus pour cette 2e phase. La délégation avec à sa tête le sous-préfet de Niéna a été accueillie ce 18 avril par une foule en liesse à l’entrée du village de Zaniéna.

Cette infrastructure, selon Yacouba Traoré, chef de mission du bureau de contrôle SAED, est un grand pont de 60 m de portée avec quatre traverses de 15 m et 1 km 200 de voie d’accès. Sa réalisation permettra de relier les cercles de Sikasso et de Kolondièba et impactera positivement les transactions économiques des communes de Zaniéna, de Kolosso, de Tousséguéla et de Mininko. Elle permettra aussi d’écouler les produits vers Sikasso.

En plus de ce pont, le Projes est en train de réaliser d’autres infrastructures dans les domaines de la santé, l’éducation, l’hydraulique et de l’agriculture dans les communes de Kadiana dans la région de Bougouni, la Commune de Kignan dans la région de Sikasso et la Commune de Diouradougou-Kafo dans la région de Koutiala et de Nioro du Sahel.

Le coordonnateur régional du Projes Sikasso, Mamourou Sangaré, expliquera que ce projet est une initiative du Conseil régional de Sikasso. “C’était, il y a de cela très longtemps, le Conseil régional de Sikasso avait entrepris beaucoup de choses pour réaliser ce pont. Le conseil a rapproché l’Union européenne via le Projes, c’est comme ça que le projet est venu”, a-t-il affirmé.

Il s’est réjoui de cette réalisation qui va contribuer à la libre circulation des biens et services entre les cercles de Kolondiéba et Sikasso. Il dira que c’est une zone de grande transhumance, les animaux traversant l’ouvrage pour aller vers Kolondiéba, vers la Cote d’Ivoire. “La construction de ce pont rendra les transactions encore beaucoup fluides vers les zones de Niéna et Sikasso”, a-t-il dit.

Soulagé par la construction de ce joyau, le chef du village de Dékorobougou, Sidi Sidibé, a fait savoir que les champs de culture du village sont situés de l’autre côté de la rivière et pendant la saison des pluies la montée de l’eau rendait difficile la traversée vers les champs.

“Souvent, c’est à l’aide de pirogues que nous nous rendions de l’autre côté. C’est pourquoi, nous ne cesserons de saluer l’Union européenne à travers la construction de cette infrastructure”, a-t-il exprimé. La même satisfaction se fleurait sur le visage de Karim Diallo, Maire de Zaniéna.

Quant au représentant du président du Conseil régional de Sikasso, Baba Diabaté, il notera que les objectifs fixés par le Projes ont mérité toute l’attention du Conseil. C’est pourquoi, selon lui, le Conseil régional de Sikasso a accepté d’assurer la maîtrise d’ouvrage de la conduite du processus de construction du pont de Dékorobougou.

Le sous-préfet de Niéna, Mme Nathalie Sinayoko, a salué les efforts déployés par l’Union européenne à travers le Projes dans les régions du Centre et du Sud-ouest du Mali. Elle a assuré de l’accompagnement sans faille des autorités du pays à ce programme.

A noter que c’est face à la crise multidimensionnelle que connait le Mali depuis 2012, que l’Union européenne, à travers son fonds fiduciaire d’urgence pour l’Afrique, a mis en place le Programme jeunesse et stabilisation dans les régions du Centre du Mali (Projes) en septembre 2018.

Depuis son lancement, le Projes, qui comptabilise à ce jour 6 années d’existence, n’a cessé d’œuvrer auprès des populations des régions du Centre du Mali pour la promotion de la stabilisation et le relèvement socio-économique dans ses zones d’intervention.

Ibrahima Ndiaye

(Envoyé spécial)

Commentaires via Facebook :