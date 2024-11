25 milliards pour entretenir nos routes : Le challenge de Dembélé Madina Sissoko

Ce montant représente l’incidence financière d’un programme de réparation des dégâts subis par les routes suite aux fortes pluies tombées cette année au Mali. L’annonce a été faite par le ministre des Transports et des Infrastructures, Dembélé Madina Sissoko, le jeudi 7 novembre lors de la Journée des routes. Cette fois-ci le ministre semble déterminé à trouver des solutions afin que nos routes résistent mieux à l’usage et aux intempéries. Un challenge difficile à relever ?

Non, a priori, puisque les causes de la mauvaise qualité des travaux sont connus. Il s’agit du système de décaissement des fonds alloués aux entreprises pour ces travaux qui laisse à désirer. Il arrive que, histoire de rester dans les délais, l’entreprise se débrouille avec les moyens de bord. Ce qui revient à exécuter les travaux vaille que vaille. Peu importe la manière ! Au regard de l’engagement de la cheffe du département, l’espoir est permis. A condition que le fonds visé soit disponible. Et que le choix des entreprises se fasse de façon plus rigoureuse. Ce qui devrait exclure en principe la sous-traitance, un autre facteur de la mauvaise qualité de nos routes !

Par Drissa Togola

