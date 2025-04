Ce dimanche 06 avril 2025, la population de la commune de Gounzourey, ainsi que celle des communes voisines dans le cercle de Gao, ont répondu massivement à l’appel à la mobilisation générale lancé par le Maire de Gounzourey, Abdoul Kader Younoussa Maiga, pour la réparation de la route Gao-Wabaria, gravement endommagée par la montée des eaux du fleuve Niger.

Après la montée des eaux inédite Gao, cette route nationale est devenue impraticable, provoquant des accidents fréquents et des souffrances inhabituelles chez les populations qui, pour se rendre à Gao, doivent désormais payer 1500 FCFA en aller-retour pour emprunter la pirogue.

Cette initiative du Conseil Communal de Gounzourey intervient à un moment crucial pour désenclaver la commune et faciliter le déplacement des populations. En attendant une action forte de l’État et des partenaires pour la réparation durable de cette unique voie, les habitants de Gounzourey et des communes voisines, avec des moyens et matériaux rudimentaires, se sont activement engagés dans la réparation de la route.

D’ores et déjà, lors de la journée du dimanche, les grands trous ont été comblés, et le nivellement continue pour améliorer la circulation.

Cette initiative du maire a été très appréciée par les populations bénéficiaires car elle dénote de son souci constant d’atténuer leur souffrance dans un contexte difficile pour la région et le pays tout entier.

Aldjouma Guindo

