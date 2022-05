La Journée de l’Europe est célébrée le 9 mai, commémorant la déclaration Schuman du 9 mai 1950 ; ce discours, prononcé avant la naissance de la Communauté économique européenne, est considéré comme le texte fondateur de l’Union.

Au Mali, la délégation de l’Union européenne a prévu une série d’activités. En prélude, l’Ambassadeur, Bart Ouvry, a reçu à déjeuner à sa résidence la presse nationale. Il a profité de cette rencontre pour faire l’état de la coopération avec le Mali.

« Les défis du Mali sont également économiques et sociaux. En célébrant ici l’Europe, nous célébrons également la coopération entre l’Europe et le Mali », a dit l’ambassadeur en précisant que le Mali et le Niger sont en Afrique les pays qui bénéficient le plus de l’apport financier de l’Union européenne.

« Nous avons un différend avec la transition sur la durée. Nous voulons faire partie de la solution de la crise. Nous sommes dans une situation délicate avec la présence d’éléments Russes aux côtés des FAMa. Nous voulons éviter de travailler avec ou en faveur des éléments Russes. Nous n’allons pas créer des équipements pour les Russes. Nous n’arrêtons pas la coopération, mais, nous allons réorienter notre apport. Nous allons travailler, coopérer sur la gestion des frontières, la sécurité alimentaire. Nous voulons investir sur l’augmentation des services sociaux de base. Nous allons travailler avec le secteur privé », a dit l’ambassadeur.

La Journée de l’Europe a été instituée en 1985 par le Conseil européen lors de sa réunion à Milan. Elle symbolise aussi la paix entre la France et l’Allemagne, qui toutes deux décidèrent de coordonner l’ensemble de leur production de charbon et d’acier sous l’égide d’une Haute Autorité, dans une organisation ouverte à la participation des autres pays d’Europe.

A. Kalambry

