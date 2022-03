Le Projet d’Appui à la filière anacarde au Mali (PAFAM) a pris fin. Le bilan des réalisations a été présenté, ce jeudi 17 mars, au cours d’une cérémonie de clôture à l’hôtel de l’Amitié de Bamako. Une cérémonie présidée par Daniel Siméon Kéléma, Secrétaire général du ministère du Développement rural.

Lancé le 7 octobre 2016, date de signature de la convention, le Projet d’Appui à la filière anacarde au Mali s’est clôturé ce jeudi 17 mars 2022. « Les résultats du PAFAM sont visibles », s’est félicité José Hornero Gomez, ambassadeur d’Espagne au Mali dont le pays a cofinancé le projet avec l’Union européenne. A terme, le PAFAM a permis de planter plus de 74 000 hectares d’anacarde, selon le système national d’information géographique. Aussi, a affirmé l’ambassadeur d’Espagne, 39 communes ont bénéficié des actions du projet ; 78 coopératives ont été mises en place et 18 magasins de stockage et 5 unités de transformation des produits dérivés de l’anacarde ont été construits.

« Un vrai projet de filière agricole », a salué Bart Ouvry, ambassadeur de l’Union européenne au Mali. Le PAFAM, selon Bart Ouvry, a été un «projet courageux » qui a dû faire des choix importants. Initialement, a-t-il rappelé, le projet visait la transformation de la noix de cajou et son exportation vers le marché international. Après des études pilotes, il a été finalement décidé de se focaliser sur la transformation de la pomme de cajou destiné au marché national. Aussi, s’est réjoui Bart Ouvry, plus de 150 000 emplois et un Label malien du cajou ont été créés.

Pour un coût total de 9,1 milliards FCFA, le PAFAM a directement bénéficié à 13 000 personnes et indirectement à 400 000 personnes. Le projet est intervenu dans les régions de Kayes, Koulikoro et Sikasso. Au nom du ministre, le secrétaire général du ministère du Développement rural, Daniel Siméon Kéléma, a salué un projet à multiples résultats dont : le recul de la pauvreté en milieu rural ; la réduction de l’exode ; l’amélioration du régime alimentaire et nutritionnel.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

