Le directeur général de l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE), Ibrahim Ag Nock, était face à la presse, le mercredi 23 novembre 2022, dans la salle de conférence de ladite structure pour entretenir les hommes de médias sur le point d’exécution du Programme de travail annuel (PTA) 2022 de l’Agence du premier semestre 2022. Il ressort de son intervention, un taux d’exécution de 58 %, soit 59 activités réalisées ou en cours de réalisation sur 102.

ette conférence de presse était présidée par Issa Bengaly, président du conseil d’administration de l’ANPE, animée par Ibrahima Ag Nock, directeur général de l’ANPE, en présence de Drissa Sidibé, chef du département communication.

C’est dans le cadre de sa mission d’élaboration, de mise en œuvre et de suivi des programmes de communication et d’information pour une visibilité des activités de l’Agence que son département de communication a initié cette conférence de presse. Dans son intervention introductive, le président du conseil d’administration de l’ANPE, a précisé que l’objectif de cette rencontre est d’informer les hommes de médias, les acteurs du marché de travail et la population sur les activités réalisées en termes de création et de promotion de l’emploi par l’ANPE.

En parlant de l’état d’exécution du Programme de travail annuel (PTA) 2022, le directeur général de l’ANPE, a indiqué que cette année, il est composé de 102 activités réparties entre les cinq (5) objectifs stratégiques immédiats de son Plan stratégique de développement (PSD-2020-2025. “De janvier au septembre 2022, l’Agence a travaillé sur plusieurs programmes. Si nous prenons l’intermédiation, sur les 14 activités prévues, 10 sont exécutées ou en cours d’exécution, soit un taux global d’exécution au 30 septembre 2022 de 71,4 %. Les résultats sont, entre autres, 3489 demandes d’emploi et 1123 offres d’emplois ont été enregistrées et 1564 placements effectués. 1425 attestations d’ouvertures d’établissements délivrées, 2356 régularisations effectuées et 801 travailleurs immatriculés”, dira-t-il.

Concernant la promotion de l’auto-emploi, le patron de l’ANPE, a précisé qu’au 30 septembre 2022, 17 activités de promotion d’auto-emploi sur 22 activités programmées sont exécutées ou en cours d’exécution, soit un taux global d’exécution de 77,3 %. “La promotion de l’auto-emploi s’est traduite par la réalisation des activités, entre autres, l’appui à l’insertion et à l’installation des femmes rurales, des filles déscolarisées, des veuves et orphelins, des personnes en situation de handicap, des personnes déplacées, des victimes de guerre, des chômeurs de longue durée et des migrants de retour. 1937 emplois générés au titre de l’auto-emploi au 30 septembre 2022 sur une prévision de 3 000 attendue en 2022”, a-t-il expliqué.

Toujours dans ses explications, de janvier à septembre 2022, au titre du perfectionnement et reconversion, 13 activités sont exécutées ou en cours d’exécution sur les 20 activités prévues, soit un taux de réalisation de 65 %. “Les offres de formation constituent l’ensemble des prestations de services exécutées par l’ANPE à travers le Centre de perfectionnement et reconversion (CPR) et ses démembrements en région et l’atelier-école de Kayes. La situation au 30 septembre 2022 est la suivante : sur une prévision de 2300 entrées en formation en 2022 dont 400 en formation diplômante, l’ANPE a réalisé 2696 entrées en formation, soit un taux de 117,22 %. 1030 formés en informatique dont 145 travailleurs et 885 demandeurs d’emploi. 25 sessions réalisées en TRE en faveur de 695 demandeurs d’emploi et 7 sessions réalisées en méthodologie GERME pour 155 porteurs de projet”, a-t-il laissé entendre. Il a enfin fait savoir qu’au titre coopération et la migration professionnelle, 6 activités sur 7 programmées sont réalisées ou en cours de réalisation, soit un taux de réalisation global de 85,7 %. Mahamadou Traoré

