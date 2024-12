Ça y est ! L’inspecteur des impôts de classe exceptionnelle Hamadou Fall Dianka vient d’être nommé directeur général des impôts (DGI). Il succède à Mathias Konaté, admis à faire valoir ses droits à la retraite à partir du 31 décembre 2024. Le nouveau patron de l’administration fiscale est un homme de défis et conscient des enjeux afin de booster les recettes pour le Trésor public puisqu’il a déjà fait ses preuves à la tête des Grandes entreprises qu’il occupait depuis le 11 février 2021. Chaque année, il reçoit des lettres de félicitations de la hiérarchie pour l’atteinte de ses objectifs.

Sincèrement, le ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni Sanou, a juste trouvé la bonne personne pour prendre les rênes des impôts. Aujourd’hui, il ne pouvait trouver mieux qu’Hamadou Fall Dianka pour succéder à Mathias Konaté. Ce jeune cadre ne connait que le travail. Il se bat jour et nuit pour la mobilisation des recettes afin de renflouer les caisses de l’Etat. Et cela à travers sa méthode et sa stratégie qu’il a su mettre en place avec toute son équipe au niveau de la direction des grandes entreprises. Nous sommes convaincus qu’Hamadou Fall Dianka va réussir dans cette nouvelle mission. Pour cela, nous demandons le soutien et l’accompagnement de tous les cadres et agents des impôts pour la réussite de cette mission”.

Tels sont les sentiments d’un cadre des impôts, juste après l’annonce de la nomination de Hamadou Fall Dianka à la tête de la direction générale des impôts (DGI) par le conseil des ministres du mercredi 18 décembre 2024. Cette nomination a été bien accueillie au sein de la structure et perçue comme la récompense du mérite d’un homme de défis, très respectueux et rigoureux dans le travail.

Inspecteur des impôts de classe exceptionnelle, Hamadou Fall Dianka dispose d’un CV très riche. Cet ancien “talibé” a toujours été très “brillant” à l’école. Il est titulaire d’un diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en fiscalité de la prestigieuse Ecole nationale des finances publiques de France, d’un diplôme d’études approfondies (DEA) en droit public de la Faculté des sciences juridiques et économiques (FSJE) et d’une maîtrise en administration publique de l’Ecole nationale d’administration de Bamako. Il fait partie de la promotion 1995-1999 “Abderhamane Touré dit Darhat”, qui fut président de la Chambre de commerce et d’industrie du Mali. Ce pur produit des impôts a occupé plusieurs postes de responsabilité avec dignité et loyauté. directeur des impôts du district, chef du Centre des impôts de la Commune IV, du cercle de San, de Koutiala, Hamadou Fall Dianka fut aussi inspecteur-vérificateur à la direction des grandes entreprises.

C’est le 11 février 2021 qu’il a été nommé à la tête de la direction des grandes entreprises (DGE) avant de prendre officiellement fonction le 16 février 2021. Et depuis, il n’a cessé de donner entière satisfaction à ses supérieurs hiérarchiques au fil des exercices budgétaires d’Etat.

Pour la petite histoire, la DGE, un service hautement stratégique de la direction générale des impôts, avait réalisé 100 % de l’objectif annuel assigné à la structure avec un recouvrement de 981,734 milliards de F CFA sur une prévision de 980,618 milliards de F CFA en 2023. Pour cette autre et grande performance, le désormais ex-directeur général des impôts, Mathias Konaté avait adressé au premier responsable de la structure, Hamadou Fall Dianka, une lettre de félicitations dont le contenu en dit long sur son degré de satisfaction et sa fierté : “Il est ressorti de l’examen des résultats obtenus en 2023 par les services relevant de la direction générale des impôts (DGI) que sur un objectif annuel de recouvrement de 980,618 milliards de F CFA fixé, votre structure a mobilisé 981,734 milliards de F CFA, soit un taux de réalisation de 100 %.

Je tiens à vous adresser mes vives félicitions pour ce brillant résultat qui a été d’un apport substantiel dans l’atteinte de l’objectif global assigné à la DGI, à savoir la mobilisation de 1 166,775 milliards de F CFA dans le cadre de l’exécution de la Loi de finances de 2023.Vous associerez à ces félicitations tout le personnel de la direction des grandes entreprises”.

Aussi, Mathias Konaté les avait-il exhortés à persévérer dans cette voie qui, en définitive, reste la seule permettant à l’administration fiscale d’aider les plus hautes autorités de la Transition à relever les défis qui leur sont lancés en terme de croissance économique et de développement humain durable.

Mathias Konaté saisissait l’occasion pour les informer de ce qui les attend en cette année 2024 : “Je voudrais, en même temps, vous annoncer que les objectifs de recettes assignés à notre administration dans le cadre de la loi des finances pour l’année 2024 sont de 1260 milliards de F CFA, soit un taux d’accroissement de 7,99 % par rapport aux prévisions de 2023.

Afin d’imprimer aux succès que notre administration vent d’enregistrer après la performance de 2023, un caractère de durabilité et marquer de façon irréversible la marche vers l’atteinte des objectifs de pression fiscale, il importe que les objectifs de 2024 soient atteints, voire dépassés”.

A quelques jours de la fin de l’exercice, on peut dire que la direction générale des impôts est dans une bonne dynamique d’atteindre ses objectifs, selon nos informations.

Notons aussi que la DGE est chargée des entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur ou égal à un milliard de F CFA et toutes les entreprises, quel que soit leur chiffre d’affaires, dont l’activité principale est liée à un secteur stratégique pour l’économie nationale.

Ces entreprises couvrent des secteurs vitaux comme les mines et les télécommunications.

Le moins que l’on puisse écrire, c’est que le natif de Léré (région de Tombouctou) a toujours réussi à contribuer à booster les recettes fiscales, à renforcer la confiance des contribuables en la DGE, à offrir un service de qualité aux usagers, et à atteindre l’objectif de recettes 2021 de plus de 987 milliards de F CFA assignés par les autorités. En 2022, la DGE avait encore frappé. Cette année-là, sur une prévision de 986,940 milliards de F CFA, la DGI a mobilisé 995,745 milliards de F CFA, soit un taux de réalisation de 101 %.

Sur ce montant, la part prévisionnelle de la DGE était de 821,480 milliards F CFA. Mais à l’heure du bilan, Fall Dianka et son équipe avaient mobilisé 842,703 milliards F CFA, soit un taux de 103 %. Comme écrit plus haut, l’année 2023 a été tout aussi abondante en chiffres avec plus de 981 milliards sur 980 milliards fixés.

El Hadj A.B. HAIDARA

