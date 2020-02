En droite ligne de ses missions, le Fonds de développement économique (FDE) table sur un programme d’activités doté d’un budget annuel 2020 adoptés pour 695 millions FCFA. Le but est de renforcer les capacités techniques des promoteurs PME & MPE/TPE bénéficiaires, améliorer le niveau de vie des promoteurs PME & MPE/TPE.

Pour faciliter l’accès des PME et PME/TPE au financement, le Programme d’activités et le budget annuel 2020 du fonds de développement économique adoptés à l’issue de la 1ere session de mise en œuvre du Projet d’appui au financement des PME (PAF/PME) du comité de pilotage du FDE fixe les objectifs à atteindre et dégage les moyens.

Pour atteindre ses objectifs, les activités du Projet d’Appui au Financement des PME (PAF/PME) sont organisées autour des trois composantes suivantes : Renforcement des capacités, Facilitation de l’accès aux services financiers et Organisation et gestion du Projet.

Le Jeudi 20 février 2020 dernier à la Direction du FDE, le comité de Pilotage du FDE a tenu sa 1ére Session sur la mise en œuvre du Projet d’Appui au Financement des PME (PAF/PME) en Partenariat avec ORABANK – MALI. L’ouverture des travaux de ce Comite de Pilotage a été préside par le Représentant du Ministre de l’Economie et des Finances, le Conseiller Technique Zakaridia DEMBELE en présence du Directeur du FDE Noury N’Dyne SANOGO, des autres membres du Comité de Pilotage et de certains partenaires techniques dont ORABANK Mali et l’ONU Femmes.

En effet, au cours de cette première session de mise en œuvre du PAF/PME, le Comité de Pilotage a adopté le Projet d’Appui au Financement des PME (PAF/PME) pour la période 2020 – 2022 et le Programme d’Activités et Budget Annuel 2020 (PABA 2020).

En effet, le Programme d’Activités et Budget Annuel 2020 (PABA 2020) a été adopté pour un montant de Six Cent Quatre Vingt Quinze Millions (695 000 000) Francs CFA.

Selon les participants à cette 1ere session, l’enveloppe de 695 Millions adopté pour le financement du programme d’activités et budget annuel 2020 prendra en compte les activités programmées pour l’année 2020 visant la mise en œuvre des trois (03) composantes du Projet à savoir le Renforcement des capacités ; la Facilitation de l’accès aux services financiers et l’organisation et la gestion du PAF/PME.

Mécanisme de financement souple

Le Projet d’Appui au Financement des PME (PAF/PME) a une vocation plus large de l’inclusion financière. C’est un mécanisme dédié à la promotion et au développement des Petites et Moyennes Entreprises (PME) et Très Petites Entreprises (TPE) / Micros et Petites Entreprises (MPE) en créations ou existantes dont les activités sont tournées vers les branches d’activités telles que : l’artisanat, l’agriculture, l’élevage, la pêche, le commerce, l’éducation, les services, etc. qui sont financées;

L’objectif général du Projet d’Appui au Financement des PME (PAF/PME) est de renforcer le développement et la promotion de la micro entreprise dans les secteurs productifs de l’économie par l’organisation et la formation des promoteurs PME & MPE/TPE ainsi que la mise en place d’un mécanisme de financement adapté à leurs besoins.

Les principaux objectifs spécifiques visés par le Projet d’Appui au Financement des PME (PAF/PME) : Le développement du secteur privé ainsi que la croissance économique endogène des branches d’activités telles que : l’artisanat, l’agriculture, l’élevage, la pêche, le commerce, l’éducation, les services, etc. dont les objectifs spécifiques sont : l’ amélioration du niveau de vie des promoteurs PME & MPE/TPE évoluant dans les secteurs productifs en vue de permettre le financement essentiellement des activités par l’accroissement de leurs revenus, le renforcement des capacités techniques des promoteurs PME & MPE/TPE bénéficiaires et la facilitation de l’accès des PME et PME/TPE au financement au niveau du partenaire financier ORABANK – Mali à travers la mise en œuvre de la composante «Facilitation de l’accès aux services financiers» des PME & MPE/TPE.

Le Projet d’Appui au Financement des PME (PAF/PME) couvre toutes les régions du pays, en ciblant notamment les promoteurs PME & MPE/TPE évoluant dans les secteurs productifs dont les activités sont éligibles aux financements du Projet. La durée du Projet d’Appui au Financement des PME (PAF/PME) est de trois années (2020 – 2022).

Le coût global du PAF/PME est évalué à 1 750 millions de Francs CFA dont 1 015 millions de francs CFA soit 58% représentant des fonds propres au niveau du FDE, 147,5 millions Francs CFA soit 9% des financements du Budget d’Etat, 200 millions de Francs CFA soit 11% de la part des Promoteurs PME et TPE/MPE bénéficiaires (à travers des cautions financières fixées à 20% des montants accordés) et 387,5 millions de francs CFA soit 22 % à travers l’appui des Partenaires Techniques et Financiers et autres sources de financement.

A.TOURE

