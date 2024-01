Journée Internationale de la Douane : Un partage de gloire et de gageure

Après avoir baigné dans le décor des honneurs militaires tour a tour reçus par des invités de marque, la traditionnelle communion annuelle des douaniers s’est achevée dans la soirée du vendredi 26 janvier, au son de fanfare et dans une symphonie de témoignages, d’hommages, de reconnaissances. L’événement a démarré par une cérémonie dense en couleurs à laquelle ont pris part un parterre d’invités de marque du DG des Douanes. On y dénombre le ministre de l’Economie et des Finances, le Chef d’Etat-major général des armées ainsi que la pléiade habituelle de responsables politiques et administratifs, d’opérateurs économiques et autres partenaires devant lesquels la Douane a déroulé les précieux leviers auxquels sont dus les exploits inédits des trois dernières années. C’est grâce à la modernisation de l’administration douanière, à son adaptation aux mutations technologiques et à l’évolution du monde des affaires que les équipes de l’inspecteur-général Amadou Konaté ont pu hisser leur service d’assiette à des performances jamais atteintes. La dynamique enclenchée depuis 3 ans s’est ainsi soldée par un résultat annuel de 37 milliards au-dessus des objectifs de 721 milliards, soit plus de 758 milliards réalisés au 31 décembre 2023. En soulevant le graal de cet exploit, à l’ouverture de la Journée Internationale de la Douane, le Directeur Général l’a trouvé trop lourd pour ne pas être partagé avec ses collègues pour leur inlassable labeur, les opérateurs économiques pour leur engagement constant ainsi qu’avec la tutelle dont les orientations inspirent les précieuses réformes au rythme desquelles tourne la machine douanière. Elles sont au nombre de 22 réformes ayant littéralement révolutionné le travail douanier et sur lesquelles Amadou Konaté continue de fonder de nouveaux espoirs d’efficience. L’inspecteur-général promet à cet effet de rééditer ses exploits cette année et assure déjà de la capacité de ses services à se mesurer au défi des nouveaux objectifs de recettes que les autorités ont revus à la hausse jusqu’à 798 milliards F CFA. « Je m’engage à redoubler d’effort et d’engagement », a-t-il ainsi martelé en présence du ministre des finances Alfousseini Sanou, qui lui a renouvelé à son tour son accompagnement.

Le conclave annuel des gabelous était aussi l’opportunité d’évaluer la pertinence des enviables innovations des douanes du Mali, à l’aune de la dynamique et des visions douanières dominantes à l’échelle planétaire. Le cheminement avec les acteurs appropriés dans la lutte contre la criminalité internationale, l’optimisation des procédures par l’informatisation des services et l’amélioration du climat des affaires dans le cadre de comités paritaires participent, en définitive, d’une action managériale en phase avec le centre d’intérêt de la communauté douanière mondiale. Dont les préoccupations, pour l’année 2024, ont trait à «la mobilisation des partenaires historiques et nouveaux autour d’objectifs précis ». Aux yeux du DG Konaté, il s’agit d’une perception partagée des défis et mutations que les douanes maliennes avaient longtemps anticipée et pris en compte avec l’instauration de « cadres de concertation formels avec les transitaires et commissionnaires agrées en douane, les faitières du commerce, de l’industrie et du transport, pour discuter des problèmes en vue de faciliter les activités ». Autant d’initiatives ayant valu aux douanes maliennes d’être honorées du « Prix du mérite africain » décerné à leur Directeur Général pour les pratiques innovantes et les brillants résultats engrangés dans un environnement sécuritaire peu propice à l’exploit. Lors de la remise solennelle de la récompense au lauréat du jour, le représentant du jury ne tarissait pas d’éloges en magnifiant les mutations quantitatives et qualitatives que l’administration douanière a subies sous l’égide de l’actuel DG. C’est le témoignage de l’efficacité dans la discrétion, de l’attachement à la culture de l’excellence et du dynamisme collégial, a-t-il relevé, en élevant le récipiendaire au rang des acteurs par qui le Mali incarne le rêve d’épanouissement de tout le continent. Le nouveau détenteur du « Prix du mérite africain » l’assimile pour sa part à une gageure à partager avec l’ensemble du personnel douanier. Recevoir un prix est à la fois un mérite et « une charge qui pèse sur l’ensemble des douanes maliennes », a-t-il laissé entendre, en y associant le ministre des Finances pour sa constance dans l’accompagnement.

La Journée Internationale de la Douane a vibré au rythme d’un autre instant solennel de célébration, avec la consécration d’une deuxième vague de 25 nouveaux récipiendaires de la Médaille d’honneur des douanes. Y figurent des cadres émérites comme le DG adjoint, Ahmed Ag Boya, le Directeur des Renseignements, Amadou Sanogo, le Directeur des audits et du Contrôle Interne, Amidou F. Bakhaga, entre autres célébrités ayant reçu des mains du Grand Chancelier des Ordres une décoration qui les oblige désormais à plus d’exemplarité et d’ardeur à la tâche, selon leur porte-parole. On y dénombre également le colonel-major Abdou Maïga, chef de file de la nouvelle vague ayant rejoint le cercle des retraités de la Douane avec une contribution solidaire de 100 millions de francs CFA récoltés auprès de leurs collègues actifs. Le geste symbolise, en effet, une tradition de solidarité bien ancrée que les gabelous observent annuellement grâce au dynamisme de leur mutuelle.

A KEÏTA

