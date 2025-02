A l’occasion de la célébration de la Journée Internationale de la Douane, le ministre Alousséni SANOU, de l’Économie et des Finances, et le Directeur général des Douanes du Mali, M. Amadou KONATÉ, n’ont pas manqué de rappeler la volonté des trois Etats, constituant l’Alliance des Etats du Sahel, d’unir leurs efforts pour se sortir du sous-développement et de l’impérialisme. La Douane, pilier fondamental dans l’équilibre des services publics, est un dispositif incontournable dans cette quête de souveraineté absolue pour les trois pays.

Le 27 janvier, fut célébrée la journée internationale de la Douane. Un grand moment qui a réuni dirigeants et cadres de l’administration douanière ainsi que les membres du gouvernement pour témoigner du rôle et de la place de l’administration douanière dans le développement du pays. Ce rôle et cette place sont encore plus prépondérants dans le contexte actuel marqué par la volonté de trois pays du Sahel dont le Mali, de combattre l’impérialisme qui empêche certains pays africains d’amorcer un vrai développement.

Le Mali, le Burkina et le Niger, ont donc quitté la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest qui a cessé, selon eux, d’être l’instrument sous régional au service de l’intégration et du développement des États membres pour devenir un instrument de manipulation au service de l’impérialisme.

Dans ce combat pour l’émancipation, ces trois pays, ont décidé d’unir leurs forces pour atteindre leurs objectifs. L’union fait la force, dit-on. Pour eux, la coopération entre les Etats surtout avec les pays de l’AES, doit désormais s’appuyer sur trois principes fondamentaux : le respect de la souveraineté, la liberté de choisir ses partenaires et la défense de l’intérêt supérieur des populations.

Le but final, est de faire de l’espace AES, un espace d’intégration réussie, économiquement et socialement viable. En un mot, réussir là où la CEDEAO et d’autres organisations africaines sous régionales, ont échoué. Certains diront que l’heure de la vraie lutte pour l’indépendance des Etats africains, a sonné. Ça peut être le cas.

Toutefois, les dirigeants de l’AES, savent que le chemin est long et plein d’embûches. C’est pourquoi, dans de telles situations, il faut être solidaire les uns des autres et développer des relations de partenariat en mettant au centre l’intérêt supérieur des populations.

Dans ce dispositif, on comprend aisément le rôle et la place de l’administration douanière. Et comme l’a dit le Directeur général des Douanes du Mali, l’inspecteur général Amadou Konaté, les douanes constituent le « pilier fondamental dans l’équilibre des services publics ».

Dès lors, le thème choisit, cette année pour célébrer la journée internationale des douanes qui est : « Une douane qui concrétise ses engagements en matière d’efficacité, de sécurité et de prospérité », reflète parfaitement, selon lui, les défis que relève quotidiennement et les résultats obtenus grâce à leur engagement collectif.

Au Mali, trois orientations ont été assignées à l’administration douanière par le Ministre de l’Economie et des Finances et qui sont : La mobilisation des recettes, essentielle dans l’exécution du budget de l’Etat ; La lutte contre la fraude et le commerce illicite, qui protège notre industrie naissante et garantit la compétitivité saine et loyale ; La mise en œuvre des réformes, pour moderniser nos procédures et nos pratiques afin de nous aligner sur les standards internationaux. Ces orientations ont déjà permis à l’administration dirigée par l’inspecteur Général Amadou Konaté, d’engranger des résultats réconfortants depuis 2021, en matière de réalisation de recettes.

En 2024, les objectifs fixés qui étaient à 795 milliards de FCFA ont été largement dépassés, selon le premier responsable de l’organisation, avec une réalisation totale de 883,88 milliards de FCFA, soit 111,18 % des prévisions, générant un excédent de 88,88 milliards de FCFA. « Le même engagement du personnel a été ressenti dans le cadre de la lutte contre la fraude et les trafics illicites, ainsi que dans la mise en œuvre des réformes de modernisation et d’informatisation de nos pratiques et procédures » selon le DG de la douane malienne.

Ces performances très constantes, permettent donc au Mali d’entrer dans la confédération des Etats du Sahel avec un savoir-faire et un savoir-être qui pourront être profitable à toute la communauté. Et les douanes du Mali, « sont totalement engagées dans la mise en œuvre des orientations données par les plus Hautes Autorités dans le cadre de la Confédération de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) » a- t-il rassuré tout en déclarant que les Experts des trois (03) pays (le Mali, le Niger et le Burkina Faso) sont à la tâche tous les jours dans la revue et l’harmonisation de tous les textes pour faire de l’AES, un espace d’intégration des Peuples ainsi pour le décollage économique de nos trois Etats.

Même optimisme chez le ministre Sanou. « J’observe, avec fierté, l’excellent ancrage de la Douane malienne dans les sphères de l’Organisation Mondiale des Douanes. En effet, la présence du Mali à la Vice-présidence de la Région OMD de l’Afrique de l’Ouest et du Centre et à la Direction du Bureau Régional du Renforcement des Capacités de l’OMD témoignent de la vitalité des douanes maliennes et de la qualité des ressources humaines » déclara-t-il à l’occasion de la célébration de la journée internationale de la Douane. Pour lui, les initiatives prises par l’administration douanière de l’Afrique de l’Ouest, « renforcent la réalisation de la Confédération de l’AES », dont la Présidence est assurée par le Mali pour un an. L’harmonisation des textes et procédures, permettra certainement à l’AES d’atteindre son but.

El Hadj Tièmoko Traoré

Commentaires via Facebook :