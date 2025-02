À l’instar des autres pays du monde, la communion annuelle du monde douanier a été observée au Mali, le 27 janvier 2025. L’événement intervient dans un contexte de prouesses sans précédent dans l’histoire, qui sont autant de motifs de satisfaction et de fierté pour les soldats de l’économie ainsi que pour les plus hautes autorités

Sous le thème, «une douane qui concrétise ses engagements en matière d’efficacité, de sécurité et de prospérité », la commémoration s’est déroulée comme d’habitude au siège de la Direction générale des Douanes sis à Samanko, sous la présidence du ministre de l’Economie et des Finances, Alhousseini Sanou et en présence de la hiérarchie douanière au grand complet avec l’inspecteur général Amadou Konaté comme tête de pont. Le conclave festif a mobilisé également dans sales rangs des autorités régionale de Koulikoro, des représentants d’institutions et de services centraux, en plus de la pléiade d’acteurs du monde des affaires (transitaires, transporteurs, opérateurs économique…) et d’autorités coutumières.

Après avoir campé le décor du marathon festif par la traditionnelle revue des troupes suivie d’un dépôt de gerbe en souvenir aux disparus de la douane, la procession d’officiels drainée par le ministre des Finances a savouré une impressionnante exposition consacrée au parcours de la douane malienne, ses missions ainsi que les astuces et sacrifices au prix desquels elle compte tant d’exploits à son actif : constance dans la mobilisation des recettes et dans la contribution aux finances publiques, protection de l’économie malienne par une lutte implacable contre la fraude, etc.

Une performance que le représentant de la commune du Mandé n’a pas omis de souligner dans son mot de bienvenue. «Les Douanes maliennes sous le leadership de l’Inspecteur général Amadou Konaté ont toujours atteint, voire dépassé les objectifs assignés par le ministre de l’économie et des finances en termes de recettes», a relevé Ousmane Kouyaté, en donnant le ton d’une journée qui aura mis en exergue l’exemplarité de la Douane en tant que le levier du développement.

En insistant sur la place de l’administration douanière dans l’équilibre des services publics, le DG des Douanes, l’Inspecteur-Général Amadou Konaté, s’est réjoui pour sa part des résultats en phase avec les attentes et orientations de la tutelle. Il s’agit d’une mobilisation des recettes à hauteur de 883, 88 milliards de francs CFA, soit 111, 18% des prévisions et un excédent de 88, 88 milliards par rapport aux objectifs fixés à 795 milliards francs CFA. Même motif de satisfaction et même exploit enviable dans le domaine de la lutte contre la fraude et le trafic illicite. Celle-ci se traduit notamment par l’enchaînement des saisies spectaculaires dont d’importantes quantité d’armes, de munitions, de médicaments impropres, de stupéfiants et de devises étrangères, entre autres. Ces résultats ne sont pas moins tributaires, par ailleurs, de la dynamique instillée par le directoire actuel de la Douane à travers une kyrielle de réformes de modernisation et de simplification des procédures et pratiques, à l’effet de mettre les douanes du Mali au diapason des standards internationaux. «Sur les 37 réformes engagées, 15 sont totalement mises en œuvre, 19 sont en cours d’exécution», a relevé le DG en associant à leur réussite les plus hautes autorités pour leurs appuis multiformes ainsi que l’ensemble de ses collègues douaniers pour leur engagement et leur sens élevé du devoir dans l’accomplissement des tâches.

À l’actif des douanes maliennes figure également la conduite des premiers pas du tout nouvel espace douanier consécutif à l’avènement de l’AES. Ainsi, dans la perspective d’une harmonisation des textes des trois pays concernés et de l’intégration de leurs systèmes douaniers respectifs, la DGD, sous l’égide de l’inspecteur-général Amadou Konaté, est à pied d’œuvre en tant que locomotive de divers conclaves entre experts et directeurs généraux des douanes du nouvel espace confédéral.

Le ministre des Finances n’a pas tari d’éloges à l’endroit des soldats de l’économie et de leurs résultats de l’année 2024 en matière de recettes, de réformes, de protection et de sécurité. Et de féliciter le DG des Douanes pour des prouesses qu’il met au compte de ses initiatives de modernisation, de digitalisation ainsi que de l’optimisation des opérations et procédures au bénéfice des usagers du service.

Quant à la pertinence du thème de la Journée mondiale des douanes, Alhousséni Sanou estime qu’il est en phase avec les orientations des plus hautes autorités de la Transition, au regard du contexte malien et «des choix stratégiques dans le domaine de l’indépendance politique et économique». «Je puis vous affirmer que ce thème cadre parfaitement avec la vision des plus hautes autorités de la Transition», a-t-il indiqué, en avant-goût de la conférence-débat sur le sujet qu’ont co-animé le Chef de la division «Relations internationales» de la Direction Générale des Douanes du Mali, Col Issa Traoré, et l’éminent économiste Modibo Mao Makalou.

L’événement aura été marquée, comme chaque année, par la reconnaissance du mérite de nombreux agents et partenaires de la douanier récipiendaires de diverses distinctions pour leur partition exceptionnelle à l’exploit collectif, ainsi que par les adieux de la vague de retraités.

Amidou KEÏTA

