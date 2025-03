L’administration douanière vient de connaitre une vague de mutations concernant plusieurs directions et services. Ce faisant, l’inspecteur général des douanes Amadou Konaté accorde sa confiance à des hommes et femmes qu’il faut pour booster les recettes douanières pour l’atteinte des objectifs de 2025 fixés à 800 milliards F CFA.

ant attendue, la vague de mutations au niveau de la direction générale des douanes est enfin tombée, le lundi 24 mars 2025, avec deux arrêtés et une décision signés par le ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni Sanou, et une décision signée par le directeur général des douanes, l’inspecteur général des douanes Amadou Konaté.

Ces nominations concernent certaines directions et services. Pour ce faire, le patron de l’administration douanière a porté son choix sur des hommes et femmes de confiance, réputés être de fins connaisseurs afin d’améliorer encore les recettes.

Par arrêté n°0836 en date du 24 mars 2025 du ministre Alousséni Sanou, sept directions régionales des douanes ont connu des changements. Ainsi, l’inspecteur des douanes Attaher Ag Bazett, l’inspecteur des douanes Amadou Traoré, l’inspecteur des douanes Oumar Tangara, l’inspecteur des douanes Amadou Sacko sont respectivement nommés directeurs régionaux de Kayes, Koulikoro, Kita et Koutiala. Tandis que l’inspecteur des douanes Issoufi Daga, l’inspecteur des douanes El Maouloud Ag Mohamed et l’inspecteur des douanes Ibrahima Camara occupent respectivement les directions régionales de Sikasso, Tombouctou et Nioro du Sahel.

L’arrêté n°0837 du ministre de l’Economie et des Finances en date du 24 mars 2024 concerne les nominations dans certains services de l’administration douanière. Ainsi, l’inspecteur des douanes Moctar Sissoko aura désormais en charge du Centre de formation et de perfectionnement tandis que l’inspecteur des douanes Mohamed Coulibaly est nommé directeur des finances et de la logistique.

Le nouveau directeur de l’administration et du personnel s’appelle Harouna Dembélé, inspecteur des douanes de son état. Et l’inspecteur des douanes Issa Traoré assure le poste du Bureau des relations publiques et de la communication.

Au sein du Bureau de l’audit et du contrôle Interne, les inspecteurs des douanes Saran Diakité, Mohamed Ag Ahmedou, Yoro Diallo, Ousmane Diarra et Cheick Oumar Tangara sont nommés contrôleurs internes.

Par la décision n°001 du ministre de l’Economie et des Finances du 24 mars 2025, plusieurs cadres ont été nommés aux postes de directeurs adjoints de certaines directions. Ainsi, l’inspecteur des douanes Koro Cissé, l’inspecteur des douanes Moumouni Koné, l’inspecteur des douanes Siaka Ouattara sont nommés respectivement directeurs adjoints à la direction des contrôles après dédouanement, à la direction des recettes et des statistiques et à la direction des systèmes d’information.

A la direction régionale des douanes de Koulikoro, l’inspecteur des douanes Amadou Traoré aura comme adjoint Ousmane Mahamane.

Les inspecteurs généraux des douanes Amadou Touré, Alou Samaké, Bréhima Traoré et Ibrahim Eyatt sont nommés respectivement adjoints au niveau des directions régionales des douanes de Sikasso, Kita, Koutiala et Tombouctou.

Notons que plusieurs agents ont été affectés suivant décision n°0002 du directeur général des douanes, Amadou Konaté en date du 24 mars 2025, au niveau du Bureau de l’audit et du contrôle interne, du Centre d’expertise technique, du Bureau des relations publiques et de la communication, de la direction des contrôles après dédouanement, de la direction des finances et de la logistique, du Bureau du contrôle du transit, de la direction du renseignement et de la lutte contre la fraude, de la direction des systèmes d’information, du Bureau des régimes économiques, des directions régionales des douanes de Bamako, de Koulikoro, de Ségou, de Sikasso, de Koutiala, de Kita, de Bougouni et à la représentation des douanes du Mali à Conakry.

El Hadj A.B. HAIDARA

Tournée surprise du Directeur général des Dounes :

Motiver les agents et renforcer la mobilisation des ressources financières

Le directeur général des douanes maliennes, l’inspecteur général Amadou Konaté, a lancé une série de visites inopinées dans les différentes structures douanières du pays. Objectif : s’assurer du bon fonctionnement des services, motiver les agents et renforcer la mobilisation des ressources financières pour le compte de l’État.

Avec un objectif de recettes de plus de 800 milliards de F CFA, un seuil ambitieux mais nécessaire pour soutenir l’économie nationale, le directeur général sait que seul un engagement collectif à tous les niveaux de la douane permettra d’y parvenir. C’est pourquoi, prenant le taureau par les cornes, il a décidé de quitter son bureau pour aller à la rencontre des agents sur le terrain, au plus près de la réalité du travail douanier.

L’inspecteur général Konaté a commencé tôt lundi 18 mars par la Plateforme de Faladié où il s’est rendu dans les différents services douaniers en charge notamment du contrôle du transit, de la gestion des régimes suspensifs et de la lutte contre la fraude (BCT, BRE, DRLF…) pour rappeler à chaque agent ou cadre la nécessité de loyauté à sa hiérarchie, ses responsabilités de fonctionnaire assermenté et son devoir citoyen envers son pays.

Lors de ses passages dans plusieurs bureaux de douane, il également rappelé l’importance de la discipline, de l’intégrité et du professionnalisme dans la collecte des recettes. “Chaque franc collecté contribue au développement du pays. Nous avons le devoir d’une meilleure maîtrise des bases taxables, à travers la lutte contre la fraude pour le développement de notre pays”, a-t-il déclaré devant un parterre d’agents attentifs. Ces descentes surprises ont aussi permis au directeur général de déceler certains dysfonctionnements et d’échanger directement avec les agents sur les défis qu’ils rencontrent au quotidien. Il a insisté sur la nécessité de moderniser les procédures et d’intensifier la lutte contre la fraude et la corruption. Les agents, quant à eux, ont salué cette démarche proactive, estimant qu’elle renforce leur engagement et leur sens des responsabilités. “C’est motivant de voir que notre directeur général est sur le terrain avec nous. Cela nous encourage à redoubler d’efforts pour atteindre les objectifs fixés”, a confié un douanier en poste, visiblement séduit par le leadership de l’inspecteur général. Avec cette approche pragmatique, le directeur général des douanes entend insuffler une nouvelle dynamique à l’administration douanière malienne. Son engagement à renforcer la mobilisation des ressources pour l’Etat pourrait, à terme, contribuer significativement à la relance économique du pays.

La série de visites se poursuivra dans les prochains jours, avec une attention particulière portée aux zones frontalières et aux postes stratégiques où se joue une grande partie des recettes douanières du Mali. CCOM-DGD

