Bientôt deux ans, jour pour jour, que le Mali traverse une crise énergétique sans précédent, dans une incapacité évidente de la société chargée de la production et de la distribution de faire face à ses obligations, en qualité aussi bien qu’en quantité. La situation a même empiré depuis la sortie mitigée de la tutelle sur la chaîne nationale en octobre 2023, sur fond de promesses d’amélioration imminente avant de se dédire quelques mois plus tard dans la fameuse émission « Malikoura Taasira ». Et si la ministre Camara était à la fois la cause et la solution de la crise énergétique.

En effet, alors que la société Énergie du Mali est sous les feux des critiques, suite aux nombreux délestages, la ministre l’énergie et de l’eau est derechef revenu sur le sujet, mardi dernier, sur le plateau de l’ORTM. Dame Bintou Camara s’y est pris par des révélations à faire froid dans le dos et estime que les coupures d’électricité demeurent la résultante d’une mauvaise gestion au niveau de la société EDM SA, qui disposerait selon elle de centrales thermiques pour assurer la fourniture d’électricité. Les générateurs de ces centrales doivent normalement fonctionner avec du fioul moins coûteux et plus économique, explique la ministre, en pointant du doigt la préférence inopportune et peu désintéressée des responsables de la société pour faire fonctionner les générateurs avec du gas-oil. Cela, dans le but de bien piller l’État avec un système de vol de carburant, a-t-elle soutenu avant d’annoncer la disparition en quatre jours de 59 camions citernes contenant chacun 45 mille litres de gas-oil.

Vrai ou faux ? En tout cas, huit mois après le déclenchement de l’affaire, alors que le vol du carburant devrait vraisemblablement cessé, le délestage continue de battre son plein. Avec désormais aucun plan de délestage, le phénomène dépasse par endroit les 24 heures. Et pire, la qualité de l’électricité fournie reste à désirer. Et depuis les observateurs avisés commencent à s’interroger sur la bonne foi des agents de l’EDM en les soupçonnant de n’avoir aucun intérêt à la fin du délestage, du moins tant que Bintou Camara reste à la tête du département. Comme quoi, la tête de la tutelle pourrait faire partie de la solution à court terme au délestage.

Amidou Keita

